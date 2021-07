Volcó un camión cisterna que llevaba 35.000 litros de alcohol

En Ruta Nacional N° 34, a la altura del km 273 -jurisdicción policial de Tacurales-, en los primeros minutos del jueves se produjo un espectacular siniestro vial, en el cual resultó protagonista un camión marca Volvo, con acoplado cisterna cargado con 35.000 litros de alcohol etílico, el cual finalizó su recorrido tumbado al costado de la carretera, se supo de fuentes oficiales.El vehículo de gran porte, que era conducido por un joven de 29 años de edad, quien perdió el control del mismo, se despistó, trasladándose hacia el lugar donde finalmente tumbó.En el lugar se hizo presente la dotación de Bomberos Voluntarios de Sunchales, quien manifestó que no había peligrosidad alguna con la carga derramada. Trabajó también en el lugar la Policía de Seguridad Vial a los fines de brindar señalización y el desvío del tránsito. Acudió asimismo personal del Destacamento N° 5 de la localidad de Tacurales.De acuerdo a lo consignado por el portal local Meridiano Digital, el camión cisterna viajaba desde Bolivia a Buenos Aires. En cuanto a su conductor, fue identificado como José Luis Cruz Quispe, con domicilio en Campo Grande (Bermerjo – Bolivia). A raíz de las lesiones, Cruz Quispe debió ser trasladado al Hospital «Almícar Gorosito» de Sunchales para su atención.La ausencia de peligro corroborada por los Bomberos se debió a que no hubo riesgo de explosión ya que el alcohol se derramó hacia la zona baja del terreno lindante. Además, la lluvia y el viento colaboraron para su dispersión.En la noche del miércoles ocurrió otro siniestro vial en Ruta 34, esta vez a la altura del kilómetro 253, 7 km al sur de Sunchales en un paraje conocido como "La Manuelita".Resultaron partes un automóvil marca Chevrolet Celta, conducido por una mujer de 64 años y una camioneta marca Renault Duster, conducida por un hombre de 54 años, quien iba acompañado por dos mujeres, una de 68 y otra de 51 años, junto a otro hombre 64 años de edad. Cabe destacar que no se registraron lesionados.Personal del servicio de emergencias se hizo presente en el lugar. El tránsito vehicular debió ser cortado en su totalidad ya que los vehículos quedaron sobre la cinta asfáltica.Culminadas las tareas inherentes se procedió a habilitar la circulación en su totalidad. Labor realizada por personal de la Comisaría N° 3 de la ciudad de Sunchales.En un operativo realizado por Policía de Seguridad Vial en Ruta Nacional 19 km 122, altura de la localidad de Josefina (Departamento Castellanos), agentes viales identificaron a dos conductores que circulaban con alcoholemia positiva.El primero de ellos circulaba en una pick up Toyota Hilux arrojando como resultado una graduación de 0,62 g/l. En tanto que el otro conductor se conducía en una pick up Ford F-100 a quien le realizaron el test de alcoholemia obteniendo 0,80 g/l de alcohol en sangre.Ambos fueron notificados mediante acta de infracción y labraron acta de prohibición de circular, escoltándolos hasta la estación de servicios más cercana.