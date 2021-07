Unión recibe a Boca en el inicio del torneo

SANTA FE, 16 (NA). - Boca visitará hoy a Unión de Santa Fe en el partido con el cual se abrirá la primera fecha de la Liga Profesional en el cual presentará un equipo alternativo teniendo en cuenta que el próximo martes irá a buscar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores cuando se mida frente al Atlético Mineiro en Brasil.

El encuentro con el cual comenzará el certamen argentino se jugará a partir de las 19:00 en el estadio "15 de Abril" con arbitraje de Nicolás Lamolina, quien estará asistido por los jueces de línea Maximiliano Delyesso y Pablo González, y será televisado por la señal deportiva de cable TNT Sports.

El entrenador Juan Manuel Azconzábal aún no dio a conocer el elenco que recibirá a Boca en el cual no se descarta que Emanuel Britez sea de la partida, aunque, en principio, la defensa la integrarían Federico Vera, Franco Calderón, Juan Carlos Portillo y Claudio Corvalán.

En tanto que en la mitad de la cancha son número puesto Juan Ignacio Nardoni y Ezequiel Cañete, mientras que el tercer mediocampista saldrá entre Gastón Comas, Kevin Zenón y Mauro Pittón y en la zona de ataque Daniel Juárez y Nicolás Cordero pelean por un lugar.



CON EQUIPO ALTERNATIVO

Boca viene de igualar frente al Atlético Mineiro en un partido que generó polémicas por un gol que le anularon al elenco de La Ribera y el próximo martes a las 19:15 visitará al equipo brasileño buscando el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores.

Por esta razón, el técnico Miguel Ángel Russo tiene pensado realizar varios cambios en relación al once titular que empezó jugando el certamen continental y algunos de los jugadores con chances de jugar son Lisandro López, Renzo Giampaoli, Carlos Zambrano, Jorman Campuzano, Alan Varela, Agustín Obando y Nicolás Orsini.

En tanto, los cuatro futbolistas restantes los definirá Russo en las próximas horas ya que evaluará cómo se encuentran alguno de los que estuvieron frente al Atlético Mineiro.



EL RESTO DE LA FECHA

Mañana: 13.30hs Aldosivi vs Patronato, 15.45hs Newell's vs Talleres, 15.45hs Lanús vs Atlético Tucumán, 18hs Gimnasia LP vs Platense, 20.15hs Vélez vs Racing. Domingo: 13.30hs Huracán vs Defensa y Justicia, 15.45hs Arsenal vs San Lorenzo, 18hs River vs Colón, 20.15hs Independiente vs Argentinos. Lunes: 18hs Central Córdoba vs Banfield, 20.15hs Godoy Cruz vs Central.



Las probables formaciones:

UNIÓN: Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Juan Carlos Portillo, Claudio Corvalán; Gastón Comas o Kevin Zenón, Ezequiel Cañete, Juan Nardoni; Daniel Juárez o Nicolás Cordero, Juan Manuel García y Gastón González. DT: Juan Manuel Azconzábal.



BOCA: Javier García; Renzo Giampaoli, Lisandro López, Carlos Zambrano, Valentín Barco; Gonzalo Maroni, Jorman Campuzano, Alan Varela, Agustín Obando; Luis Vázquez y Nicolás Orsini. DT: Miguel Ángel Russo.



Estadio: 15 de Abril (Unión de Santa Fe).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Hora de inicio: 19:00 - TV: TNT Sports.