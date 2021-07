Victoria de Vélez ante el Barcelona de Ecuador

BUENOS AIRES, 15. - Más allá de concretar el gol de manera temprana, Vélez debió trabajar más de la cuenta para poder vencer a Barcelona de Ecuador por 1 a 0 en el encuentro disputado esta noche en el estadio "José Amalfitani" por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El único gol del encuentro lo marcó el delantero Juan Lucero, a los 7 minutos del primer tiempo, y ahora la revancha se disputará en una semana en Guayaquil.

En caso de igualar o bien de ganar, Vélez pasará a los cuartos de final en donde lo espera el vencedor de la llave que disputan Cerro Porteño (Paraguay) y Fluminense (Brasil).

Todo pareció facilitársele a Vélez, porque a solo siete minutos de haberse iniciado el juego ya se puso en ventaja con un gol de cabeza de Lucero, tras un centro desde la derecha.

El campo de juego rápido, por la persistente llovizna caída en Liniers, hizo que el partido ganara en intensidad, porque además Barcelona no se mostró como un partenaire y le planteó muchos interrogantes al mediocampo local, sobre todo desde la conducción de Damián Díaz.

Las acciones de riesgo no fueron muchas durante el partido, un poco por las imprecisiones de ambos y otro por las malas decisiones que tomaron para crear peligro.

Mauricio Pellegrino hizo algunos cambios para poder tener un poco de oxígeno de tres cuartos de cancha hacia adelante, pero mucho resultado no le dio, porque Barcelona estuvo atento a cada movimiento rival.

A los 26 Barcelona estuvo muy cerca de empatar, pero el zurdazo de Damián Díaz se fue muy cerca del ángulo superior derecho del arco defendido por Hoyos.

Poco pasó para que Vélez pudiera aumentar el resultado y viajar más tranquilo a la revancha, pero al menos se quedó con el triunfo.

Síntesis:

Estadio: "José Amalfitani".

Arbitro: Raphael Claus (Brasil).

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías de los Santos, Lautaro Gianetti, Miguel Brizuela; Santiago Cáseres, Federico Mancuello, Agustín Bouzat, Ricardo Centurión; Lucas Janson y Juan Manuel Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Barcelona: Javier Burrai; Byron Castillo, Luis Fernando León, Williams Riveros, Mario Pineida; Bruno Piñatares, Nixon Molina, Leonel Quiñónez, Emmanuel Martinez; Damián Diáz y Carlos Garcés. DT: Fabián Bustos.



Gol en el primer tiempo: 7m Lucero (VS).

Cambios en el segundo tiempo: 22m Adonis Preciado por Leandro Martinez (B) y Jonathan Perlaza por Leonel Quiñonez (B), 31m Luca Orellano por Centurion (VS), 33m Michael Carcelen por Molina (B) y Matías Oyola por Bruno Piñatares (B), 37m Gonzlo Mastriani por Garces (B), 38m Cristian Tarragona por Janson (VS), 45m Nicolás Garayalde por Lucero (VS) y Gerónimo Poblete por Mancuello (VS).