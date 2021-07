River y Argentinos igualaron en el Monumental

River y Argentinos Juniors igualaron 1 a 1 anoche en el estadio "Monumental", en un partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El "Millonario" golpeó primero y se puso en ventaja a los 9 minutos del primer tiempo de la mano del delantero Matías Suárez, que empujó la pelota hacia la red luego de una asistencia del flamante refuerzo Braian Romero.

No obstante, pese a la superioridad de los dirigidos por Marcelo Gallardo que tuvieron serias chances para estirar la diferencia pero no las aprovecharon, el "Bicho" llegó a la igualdad con un cabezazo de Gabriel Hauche ante la nula reacción de los defensores del elenco de Núñez, a los 40 minutos de la misma etapa.

Ya en el complemento, ambos conjuntos bajaron la intensidad y, aunque River dominó el balón, careció de claridad en el ataque para capitalizarlo en el arco defendido por Lucas Chávez.

La revancha será en una semana en el estadio "Diego Armando Maradona" de La Paternal, y el ganador de la serie se enfrentará al vencedor de la llave entre Boca y Atlético Mineiro, por lo que podría haber Superclásico en los cuartos de final del certamen continental.

River no supo sacar provecho del buen nivel mostrado en el inicio del juego, cuando logró pasar al frente con el tanto de Suárez y generó una sucesión de situaciones ofensivas que podrían haber modificado el curso del partido.

Sin embargo, el equipo de Gabriel Milito creció con el correr de los minutos y emparejó el encuentro, hasta llegar a la igualdad de la mano de Hauche, que se benefició de los errores defensivos del "Millonario" para vencer la resistencia de Franco Armani.

En la segunda parte no cambió el trámite del partido, sino que decayó la dinámica y por grandes intervalos sobraron las áreas, dado que se jugó lejos de los arcos, en un deslucido complemento.

Con este resultado, al "Bicho" le bastará un empate 0 a 0 en casa para clasificarse a los cuartos de final, mientras que otro 1 a 1 llevará la definición al punto de penal y una igualdad en dos o más goles favorecerá a River de cara a la próxima instancia.

Síntesis del partido:

Estadio: Antonio V. Liberti.

Arbitro: Bruno Arlei (Brasil).

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Héctor Martínez, Fabrizio Angileri; Agustín Palavecino, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez, Matías Suárez y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.

Argentinos Jrs: Lucas Chaves; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Carlos Quintana; Jonathan Sandoval, Franco Moyano, Jonathan Gómez, Elías Gómez, Gabriel Florentín, Gabriel Ávalos y Gabriel Hauche. DT: Gabriel Milito.

Goles en el primer tiempo: 9m Suárez (R); 40m Hauche (A).

Cambios en el segundo tiempo: 15m Enzo Fernández por Palavecino (R), Jorge Carrascal por Suárez (R) y Fabrizio Angileri por Casco (R); 23m Nicolás Reniero por Ávalos (A) y Mateo Coronel por Hauche (A); 24m Federico Girotti por Romero (R); 28m Javier Cabrera por Florentin (A); 35m José Paradela por De La Cruz (R); 42m Enzo Kalinski por Gómez (A).