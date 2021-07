La tasa bajó de 45% a 9%

La secretaria de Cooperación Internacional e Integración Regional de la provincia, Julieta De San Félix, se refirió este miércoles a la cuarentena obligatoria que deben realizar todos los santafesinos que vuelven del exterior: “Tras un mes de controles, redujimos la tasa de incumplimiento sustancialmente. Hay días en que todas las personas están en sus domicilios y el promedio bajó del 45 o 42% inicial, a un 9%, lo que significa que de cada 10 domicilios hay uno que no está cumpliendo”. En cuanto a las sanciones, De San Felix dijo que “a esa persona se le realiza un acta y se denuncia el incumplimiento ante la Justicia Federal, por un delito que tiene una pena de entre 6 meses y dos años de prisión”.La funcionaria recordó que desde hace un mes “profundizamos los controles intensivos en domicilios junto a los municipios y comunas, más allá de lo que rutinariamente hacíamos con el 0800 para el acompañamiento de la gente que regresa del exterior; también dispusimos controles aleatorios en domicilios”. En esa oportunidad, señaló que “nos encontramos con que aproximadamente el 45% de las personas no estaba cumpliendo el aislamiento y comenzamos a hacer procedimientos diarios a los cuales vamos con la Dirección Nacional de Migraciones, con el Ministerio de Seguridad, la Policía de la provincia y el Ministerio de Salud”.PELIGRO DE LA VARIANTE DELTALa secretaria de Cooperación Internacional e Integración Regional expresó que “en los controles se está observando una alta tasa de personas que en el PCR que tienen que hacerse al séptimo día de su llegada al país les da positivo ”.Más allá del contagio, Julieta De San Félix remarcó que el peligro “es que llegue a la provincia la variante Delta. El fin de semana se detectaron 15 casos a nivel nacional positivos de la variante Delta, de esos 15 casos, 5 se detectaron en el Aeropuerto de Ezeiza, los otros 10 al séptimo día, lo que significa que el virus circula”. Por último, indicó que “hay casos de personas de Estados Unidos, muchos de ellos con la vacuna y entendían que al estar vacunados la persona no contagia, pero eso es falso, es un mito, porque la persona que está vacunada aún puede contraer el virus y también contagiar”.TURISMO, SALUD Y TRABAJO“La posición de la Provincia es que cuando uno aceptó salir por turismo en un contexto de pandemia también suscribió la conformidad de que cualquier medida orientada a proteger la salud pública lo podía llegar a afectar”, consignó De San Félix, aunque aclaró que a esos santafesinos “se los escucha y se pone en contacto con la red consular”. Asimismo, “se acciona especialmente” ante casos que requieren especial consideración (pacientes oncológicos, insulinodependientes, etc.). Para el caso de quienes deben viajar por trabajo es totalmente distinto. “Tenemos empresas con negocios en el exterior y que necesitan viajar para poder cerrar esos negocios. Ahí sí la Provincia está haciendo un acompañamiento activo, ese acompañamiento es un pedido expreso de Omar Perotti, en un contexto en el cual necesitamos el ingreso de divisas”, finalizó de San Félix.