Un gran porcentaje de cuadros graves de COVID se asocia a pacientes obesos

A más de un año y medio de la pandemia, diferentes investigaciones han arrojado información importante a la que hay que prestarle atención, como por ejemplo, que un gran porcentaje de los pacientes que tuvieron formas graves de la infección por COVID-19, que precisaron intubación, ventilación mecánica en la Unidad de Terapia Intensiva, o fallecieron, eran obesos.

La especialista en nutrición, Mónica Katz, miembro de la Sociedad Argentina de Nutrición, explicó que “tanto los datos los primeros datos en China, Wohan, como algunos datos que aparecieron en Inglaterra el año pasado, es decir al comienzo de la pandemia, donde enseguida se definió que no solamente los casos graves sino la cantidad de hospitalizaciones y de requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, se da en personas con obesidad. Luego en Argentina, empezaron a aparecer los datos estadísticos y se repite la situación, que indica que tener obesidad conlleva el riesgo de –no contagiarse más-, pero sí de padecer un cuadro más severo de COVID”.

“La obesidad es independiente de la edad que tengas, la obesidad implica mucha grasa en el cuerpo y esa grasa está depositada en células, que cuando están muy grandes porque acumulamos mucha grasa, el cuerpo las percibe como cuerpo extraño; lleva hacia la grasa todo el sistema de defensa, es decir, el sistema inmune está atacando la grasa y entonces no quedan soldados para atacar el COVID. No importa si la persona es joven o tiene 60 años, el tema es que su sistema de defensa, en vez de ir al SARS-CoV2, que es el virus que produce la pandemia de COVID, está atacando la grasa y no queda resto de sistema inmunológico suficiente para atacar la severidad del cuadro viral”.



ATRASO REGULATORIO

EN LA ARGENTINA

La especialista en nutrición, señaló que “en Argentina hay un atraso regulatorio, porque si cualquiera ingresa al sitio del Ministerio de Salud de la Nación, no van a encontrar la obesidad definida como enfermedad, y esto desde siempre, no es con este gobierno o el anterior, es con todos los gobiernos, venimos peleándolo y nunca lo conseguimos, la obesidad es una condición o un factor de riesgo y en realidad la obesidad es una enfermedad crónica, que está definida como enfermedad desde 1948 por la OMS. Este atraso regulatorio condiciona muchas de las cosas que están pasando, y urge definir a la obesidad como una enfermedad y madre de 230 enfermedades”, afirmó. Y agregó: “Hace un mes terminó el Congreso Europeo de Obesidad, donde se presentó una evidencia al respecto, donde hay 230 enfermedades derivadas de la obesidad”.

Katz, precisó que “hoy se define en el mundo obesidad a partir de lo que se llama índice de masa corporal, y esto es muy fácil de hacer porque es peso sobre la altura por la altura, es considerado normal, un peso de 18,5 a 25; de 25 a 30 es sobrepeso; allí yo creo que hay que llamarlo preobesidad, es algo que estamos proponiendo para ser más activos y que la gente no llegue a ser obesa. Datos argentinos del Ministerio de Salud de la Nación, prepandemia, indican que 7 de cada 10 argentinos tienen sobrepeso u obesidad, tenemos que hacer algo antes, porque repito, 7 de cada 10 adultos y 4 de cada 10 menores. Si el índice da más de 30 es ya obesidad”.



LA OBESIDAD, DECLARADA

PANDEMIA EN 1997

“La obesidad está causada por muchas cosas, tiene causas complejas, donde una es comer mal; los argentinos comemos muy mal, injerimos muchas grasas, yo las llamo carbograsas, porque nadie come miel sola o manteca sola o azúcar, por eso digo que la gente come carbograsas, una mezcla de hidratos y grasas (galletitas, torta fritas, papas fritas, empanadas fritas, helados, facturas). Hay un 120% de exceso de consumo de harinas en la Argentina. Los argentinos injerimos un déficit absoluto de frutas y verduras, la carne está en el medio de acuerdo de lo que podamos pagar. Si tenemos que ver los excesos y las carencias absolutas, tenemos que decir que un exceso absoluto es la harina. Además, según recomendaciones de la OMS, tenemos que comer 5 porciones al día de frutas y verduras y comemos 2”, advirtió la especialista Mónica Katz. La profesional, además apuntó: “La OMS, declaró la pandemia de obesidad en 1997 y estamos en 2021, con lo cual queda en evidencia que son muchísimos años de inercia de una pandemia declarada y todavía en el sitio que redacta el Ministerio de Salud de la Nación, la obesidad no está declarada como obesidad”.