Prisión domiciliaria para un bioquímico rafaelino

El lunes último, según información recabada por este Diario, un rafaelino de profesión bioquímico, que estaba cumpliendo prisión preventiva en el marco de una denuncia por abuso sexual -previamente fue formalmente imputado por este hecho-, accedió al beneficio de la prisión domiciliaria por decisión de la jueza de turno en Feria judicial Dra. Cristina Fortunato.

En la audiencia de revisión de la medida cautelar, la defensa del bioquímico -identificado como AF-, los letrados Carlos Farías Demaldé y José María Silvela, solicitaron la morigeración de la prisión preventiva de su pupilo aludiendo a problemas de salud del mismo (padece de diabetes y es insulinodependiente).

Debido a las dificultades para su tratamiento, el hombre que se hallaba alojado en la Alcaidía local fue beneficiado con la prisión preventiva domiciliaria.

Cabe agregar que además de las condiciones de salud del encartado, para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria el detenido debe cumplir con los requisitos de que no haya riesgo de fuga, de no entorpecer la investigación ni de intimidar a la víctima o testigos.



CRONICA DE

UNA DENUNCIA

En la edición de LA OPINION del 7 de junio último, desde estas páginas titulábamos que "Allanaron a profesional de la salud en Rafaela - Por un presunto abuso sexual".

Pues bien con el correr de los días, finalmente se tuvo conocimiento que en la tarde noche del 17 de junio, desde la Unidad Fiscal Rafaela se ordenó la detención del profesional médico. Más precisamente sería la fiscal Angela Capitanio, a cargo de la sección Violencia de Género, Familiar y Sexual (GeFaS), quien habría dictado la medida judicial.

El profesional, de la especialidad Bioquímica, cuyas iniciales son AF, había sido denunciado aproximadamente diez días antes por una mujer -sería una paciente suya radicada en la ciudad de Santa Fe- de haberla abusado sexualmente, informó este Diario en esa oportunidad, marcando asimismo el hermetismo informativo que reinaba en la Fiscalía Regional N° 5, en torno a este hecho.

