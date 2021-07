Argentinos en el Open Británico

Los argentinos Emiliano Grillo y Abel Gallegos (aficionado) jugarán desde hoy el Abierto Británico de golf, "The Open", el torneo más antiguo del mundo y cuarto y último Grand Slam del año. Gallegos, que se clasificó para el certamen tras ganar el año pasado el Latin American Amateur Championship en México, saldrá a las 2.57 (hora de la Argentina) con el francés Michael Lorenzo-Vera y el español Gonzalo Fernández Castaño.

Grillo, por su parte, lo hará a las 9.48 con el estadounidense Charley Hoffman y el francés Benjamin Hebert.

De los tres jugadores que celebraron este año en los Grand Slam, dos estarán en Kent, Inglaterra: el español Jon Rahm, campeón del US Open, comenzará a las 5.58; y el estadounidense Phil Mickelson, ganador del PGA Championship, lo hará a las 10.48. En cambio, el japonés Hideki Matsuyama, que se quedó con el Masters de Augusta, no estará en el torneo: dio positivo de Covid-19 a inicios de julio y, aunque es asintomático, las pruebas le siguen dando positivo y le impiden entrenarse.

La 149na edición del certamen, que se desarrollará en el Royal St. George's (una de las diez canchas por las que va rotando) y repartirá alrededor de 12 millones de dólares en premios, no se jugó el año pasado por la pandemia de coronavirus.