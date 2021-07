"Explota explota", la película musical que hace honor a Raffaella Carrà

El fallecimiento de Raffaella Carrà conmovió al mundo por su legado, su valentía, su histrionismo y el mensaje que envió a lo largo de su carrera, sobre todo en sus comienzos, cuando la escena musical era contenida, ella visibilizaba el poder femenino con la fuerza de un vendaval.

A días de su fallecimiento, esta película que se realizó en 2019 y contó con la participación de Raffaella, toma un tinte diferente, ya que quedará como un homenaje hacia este ícono de la cultura popular Italiana, que conquistó al mundo invitándolos a su fiesta.

Según informó Filo News, este musical que llegará a los cines a partir del 15 de julio y a través de HBO MAX a partir del 16 de julio, sigue la vida de María (Ingrid García Jonsson) a la cual la vida la llena de sorpresas que se le presentan en forma de algún hitazo de la cantante italiana y, junto a su inseparable amiga Amparo (Verónica Echegui), seguirán sus sueños, a pesar de los obstáculos.

"Explota explota" es la ópera prima del uruguayo Nacho Álvarez, que impregna de color la época de los años 70 donde la televisión estaba regida por un manual de “usos y costumbres”, que, entre otras cosas, imponía los movimientos de las bailarinas y el largo de su pollera. En esta combinación letal es que María se enamorará, huirá del altar y cumplirá sus sueños de convertirse en una gran bailarina.

La película la completan, la revelación de España, Fernando Guallar, y el talentosísimo Pedro Casablanc.

“Lo primero que me sedujo de la película fueron las canciones de Raffaella, de quien soy un gran admirador y a quién tuve oportunidad de ver alguna vez sobre el escenario”, reveló Casablanc en diálogo con Filo News. Además, rememoró el gusto de tenerla en el set de filmación durante un día de rodaje.

Por su parte, Guallar, uno de los protagonistas del filme, analizó la historia que transcurre en la década del 70, una época de mucha censura. “Nacho (Álvarez) estaba muy documentado. Yo aprendí mucho con todo lo que se nos marcaba sobre aquella época”, comenzó relatando Fernando, quien interpreta al hijo de un director de televisión muy severo que se rige por estas reglas, y agregó: “En la escena que me toca medir la pollera de las bailarinas me preguntaba en qué momento esto era algo normal y cotidiano. Que un tipo entrara e hiciera todo esto".

La película juega con el color y las canciones mezcladas con el desenfado y rebeldía que nos traen las canciones de Raffaella, quien supo sortear la censura y alzar la voz con osadía.

Con respecto a ello, Pedro reflexionó: “Raffaella fue una militante de las libertades y una persona revolucionaria, llegó en un momento a España y se mantuvo mucho tiempo después en una era donde hacía mucha falta la alegría. Cada vez que actuaba Raffaella, todo el mundo se paralizaba para verla. Pero la censura efectivamente en España se aplicaba tanto en la televisión, como en el cine, como en la literatura. Yo recuerdo que se doblaban las películas al castellano y el doblaje se utilizaba para aplicar la censura y cambiar el argumento de las historias que pudieran resultar ofensivas para la moral de la época y se traicionaba el guión de la historia o se cambiaban los títulos. Este tipo de cosas eran moneda corriente por aquellas épocas”.

"Explota explota" se estrenará este jueves 15 de julio en algunos cines de Argentina y a partir del viernes 16 de julio en exclusiva para la plataforma de streaming HBO MAX.