Listas negras: importante apoyo a Fundación víctima de discriminación

Durante las últimas semanas se registraron múltiples muestras de apoyo desde diversas instituciones hacia la “Fundación Rafaelinos por la Vida”, la cual junto a otros colectivos y personas pro-vida fueron "escrachadas" en un sitio web denominado "Reacción Conservadora" con el propósito de amedrentar y estigmatizar por el solo hecho de pensar distinto a quienes sostienen que todo ser humano tiene derecho en forma fundamental e irrevocable a la vida. Entre otros se expresaron el Consejo de Pastores de Rafaela, el Obispo de Rafaela, el Círculo de Farmacéuticos, el Concejo Municipal de Rafaela y el Círculo de Prensa.

El Consejo de Pastores manifestó su preocupación y rechazo ante la investigación que tomó estado público el pasado 13 de junio de 2021, en el sitio web denominado “reaccionconservadora”, patrocinado por “IPPWH – International Planned Parenthood Federation”. Además, destacó que la misma incluye no solo a “Rafaelinos por La Vida” sino también a iglesias, líderes eclesiásticos, políticos, universidades, instituciones de bien público y otros, tildándolos como peligrosos por el solo hecho de defender y manifestar sus creencias, sus valores y la defensa de las dos vidas y la familia. También afirmó que esta investigación cargada de discriminación, ideología totalitaria, y un peligroso sesgo de intolerancia ante el que piensa diferente, puede ser solamente comparada con los tiempos más negros de nuestra patria, del cual aún lloramos sus víctimas y seguimos proclamando “Nunca Más”

Por su parte, el Obispo de Rafaela Monseñor Fernández recordó que la Iglesia no deja de exhortar al respeto del que piensa distinto, en el diálogo abierto; a no temer ante la pluralidad de pensamientos; y a posibilitar que todos tengan igual poder de expresar las propias convicciones y sepan escuchar al que piensa distinto con respeto y hasta con capacidad de asombro, ante lo nuevo y distinto, sin discriminar o menos aún condenar a nadie, sea por su moral o por su religión. También, el prelado invitó a seguir avanzando en la fraternidad y la convivencia pacífica y, recordando que la persona humana nunca es más digna que cuando puede con libertad expresar sus ideas, destacó la necesidad de ejercitar la misma evitando excesos, y etiquetando peyorativamente a personas o a grupos por su modo de pensar.

Mientras tanto, la Comisión Directiva del Círculo de Farmacéuticos de Rafaela y la Región” recordó su consustanciación con los objetivos de “Rafaelinos por la Vida”, plasmado en su apoyo a la mujer embarazada y su hijo por nacer en situaciones de vulnerabilidad, y afirmó con pleno convencimiento que acciones discriminatorias y persecutorias como las conocidas recientemente merecen el repudio de todos quienes aspiramos a vivir en democracia, libertad y alejados de procedimientos que nos remontan a aciagos momentos vividos en nuestra patria.-

Por último, el Círculo de Prensa reiteró la importancia de proteger la libertad de expresión invitando al diálogo a la vez que advirtió sobre la necesidad de evitar acciones injuriosas o agraviantes hacia aquellos que piensan distinto.

En cuanto a la esfera pública, el Concejo Municipal de Rafaela, declaró que la publicación periodística atentó contra los derechos de diferentes personas y organizaciones de la sociedad civil, divulgando información privada sensible como un modo de persecución antidemocrática. Además, destacó que cualquier acción tendiente a socavar los derechos individuales y colectivos consagrados en nuestra Constitución Nacional, sin importar por quién sea llevada adelante, será materia de repudio de ese Cuerpo Legislativo.

Las reacciones de rechazo a lo ocurrido son claramente valorables en la medida que tienden a la defensa de la libertad y de los demás derechos a aquellos afectados por esta situación que fueron estigmatizados bajo un sesgo negativo por sus convicciones con riesgo para el ejercicio del más elemental derecho humano como es la libertad de pensamiento y opinión, y ayudan a preservar la calidad de nuestra democracia defendiendo las libertades en una época signada por restricciones individuales y poca tolerancia frente al disenso.