Padres Organizados solicitan reunión urgente con autoridades

Padres Organizados de la provincia solicitó, hace algunos días, una reunión con el gobernador Omar Perotti y la Ministra de Educación Adriana Cantero, con el objetivo de planificar un adecuado inicio de las actividades escolares posteriores al receso invernal.A su entender, la realidad educativa en el corriente año, no mostró sustanciales mejoras respecto al año 2020. “Poca presencialidad, con intermitencias, reducción horarias, dificultades para implementar los protocolos, poca claridad en las resoluciones ministeriales y diferencias de criterios para su implementación; configuran un escenario de muchas dificultades para los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia. Cuestiones que no sólo afectan sus posibilidades de aprendizajes, sino también traen consecuencias perjudiciales en su salud”, consideran.Además, manifiestan que “hoy hay elementos que nos ponen con otras posibilidades respecto al 2020 y al inicio del 2021. La priorización en la vacunación a los docentes, el mayor conocimiento sobre el desarrollo de la enfermedad y las adecuadas maneras de protección, el bajo nivel de incidencia en contagios con las escuelas abiertas y funcionando, y la necesidad de revisar los protocolos para el desarrollo de la actividad escolar, brindan la posibilidad de avanzar hacia un mayor nivel de actividades educativas en las escuelas”.“Por éste motivo reiteramos a las autoridades citadas pedido de reunión realizado el 25 de junio pasado, y sostenemos la necesidad de ser recibidos en función de aportar datos, que puedan ser evaluados, y que con el tiempo suficiente, planifiquen y programen las acciones necesarias para que luego del receso invernal podamos lograr: Ampliar la presencialidad al 100 %, para los 3 niveles, Inicial, Primario y Secundario; jornada completa sin reducción horaria; apertura de comedores escolares; recuperar las actividades de contra turnos”.PLAN BURBUJA CERODesde Padres Organizados, consideran importante poder avanzar hacia el “plan burbuja cero”, señalando: “Creemos que es posible, si se actúa de manera ordenada, no profundizar el deterioro del sistema educativo, evitando así desaprovechar más tiempo en el desarrollo de actividades esenciales, que corresponden a la educación, como proceso social que debe suceder en las escuelas”.DEBERAN ESPERARMientras tanto, el gobierno provincial no adelantará el tercer tramo del aumento salarial para los trabajadores del sector público y tampoco reabrirá las paritarias, al menos hasta el mes de septiembre. Lo confirmó este martes el ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri: “La discusión paritaria se abrirá cuando llegue el momento. Es decir, una vez que se liquide el aumento de septiembre”. El lunes las delegaciones Rosario y Santa Fe de Sadop habían enviado una nota al gobierno provincial en la cual pedían que se anticipe el pago del tercer tramo del incremento salarial acordado en marzo, por el aumento sostenido de la inflación que carcome el poder adquisitivo de los trabajadores. Un día después llegó la respuesta oficial de parte del ministro de Trabajo: el cronograma salarial seguirá tal cual lo acordado en paritarias y las negociaciones se retomarán recién a partir de septiembre. El acuerdo salarial firmado en marzo implicaba un aumento escalonado del 35%: 18% en marzo, 8% en junio y el restante 9% en agosto. En mayo la inflación de la provincia de Santa Fe fue del 3,6% y acumula una suba del 22,5% en los primeros cinco meses del año. Si bien aún no se conoció el índice de inflación correspondiente a junio, Sadop ya planteó la necesidad de adelantar el tercer tramo del incremento para que los salarios no queden retrasados frente al avance de los precios. Según el ministro Pusineri, eso no será posible. La reapertura de las paritarias –tanto del sector docente como de los empleados estatales y profesionales de la salud– será recién en septiembre, cuando se hayan pagado los salarios de agosto con el tercer tramo del aumento incluido. “La discusión paritaria se abrirá cuando llegue el momento. Es decir, una vez que se liquide el aumento de septiembre. Recién allí nos sentaremos a discutir sobre estas dos variables que nos comprometimos a seguir: la inflación y el incremento salarial pactado”, explicó Pusineri.