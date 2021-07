La gastronomía continúa en un escenario complejo

Si bien las últimas disposiciones, contemplaron una extensión en el horario de funcionamiento del sector gastronómico, la situación que se viene acarreando desde marzo del 2020 cuando inició la pandemia, hace que nada sea suficiente y las demandas continúen siendo muchas.La presidente de Caphrebar, Silvina Imperiale, manifestó: “Toda extensión horaria desahoga un poco, pero no tenemos que perder de vista que se pierde el turno de la cena y que siguen muy complicados los gastronómicos nocturnos, es decir, el PUB, el bar de tomar algo; más allá de que hay algunos que ya se han reinventado, que ofrecen una propuesta de día o tratan de adecuarse a este nuevo formato, lo cierto es que siguen habiendo muchas dificultades. El horario claramente es bastante errático, porque es muy raro que alguien se siente a cenar antes de las 21 horas”.Imperiale, dijo que “si bien a situación algo mejora y que la gente empieza a adaptarse, a salir con estos nuevos horarios, no se logra el impacto esperado; si a eso le sumamos las bajas temperaturas, las restricciones en cuanto al aforo, la verdad es que la preocupación del sector es mucha”.La dirigente gastronómica, hizo alusión a los sucedió el sábado por la noche con los festejos por el triunfo de seleccionado nacional y comentó: “En el día a día, el enfrentar las obligaciones hace que el escenario sea muy complicado; después cuando ves el descontrol del último sábado, -y no es que uno quiera ser mala onda-, donde nadie parecía cuidarse y se vio un foco de propagación de virus de una manera impresionante, y uno necesita apelar a la responsabilidad individual para que nada de eso suceda, para que no haya propagación de la enfermedad, ya que todos necesitamos trabajar”, enfatizó.Desde el sector, afirman que más allá de las ayudas económicas, de los subsidios, se hace inviable sostener los locales abiertos bajo las actuales condiciones, donde cada día cuesta más cubrir los salarios y servicios, y sostienen que aún no se han visto las verdaderas consecuencias de la pandemia.La representante de Caphrebar, expresó que desde el 19 de marzo de 2020 cuando comenzó la pandemia, hasta el 31 de marzo de 2021, en el país han cerrado 11.800 establecimientos hoteleros y gastronómicos, representando el 24% de los socios de la Cámara. En tanto, se han perdido 175 mil puestos de trabajos formales; a esto hay que sumarle una cantidad significativa de puestos informales.Asimismo, se hizo un relevamiento posterior al 31 de marzo de 2021, donde hasta el 30 de junio de este año se cerraron 3 mil establecimientos más.HOTELERIA EN CRISISPor otra parte, Imperiale habló también del sector hotelero y manifestó: “La situación de la hotelería sigue siendo de mucha tensión e incertidumbre, de mucha crisis, no sabiendo cual es el fondo o cual es el basta de esta crisis, pero en la medida de que las actividades esenciales sigan funcionando, algún que otro viajante estamos recibiendo. El gran problema que afronta hoy este sector, es la falta de eventos, ya sean deportivos, sociales, empresariales o culturales”.