BUENOS AIRES, 15 (NA). - "Prefiero tener el 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina", había señalado allá por abril del año pasado el presidente Alberto Fernández, cuando los casos de Covid-19 en el país no llegaban a 5.000 y sólo había algo más de 200 víctimas fatales.

En una entrevista concedida en la residencia de Olivos al medio Perfil en los momentos iniciales de la que luego sería una larga cuarentena, el primer mandatario había sostenido que "de la muerte no se vuelve; en cambio, de los problemas económicos, sí".

Cuando aún parecía una utopía pensar en muertos de a miles, el Presidente aseguró en la nota que "no podría vivir en paz sabiendo que ocurren muertes evitables".

Y agregó: "No quiero pensar qué sería de mi conciencia si dejara que murieran 40.000 personas. No duermo más, no vivo más en paz. Eso no fue nunca un dilema, nunca dudé de eso".

"Me decía Ginés (González García) que el año pasado por gripe común murieron 31.500 personas en Argentina. El problema que nosotros tenemos ahora es que contamos de a una las de coronavirus. A cada muerte, nosotros la sentimos como un hecho muy traumático. Y es razonable. La pregunta que hay que hacerse es cuánto tiempo vamos a convivir con el coronavirus", señaló el 14 de abril del año pasado.

Después, en una conferencia de prensa brindada el 26 de junio del año pasado, afirmó que "Brasil tiene 50.000 muertos y cinco veces la cantidad de habitantes de Argentina. Si la Argentina hubiera seguido el ritmo de Brasil, hoy tendríamos 10.000 muertos".