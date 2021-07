Cruce entre Parrilli y Belocopitt

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El senador oficialista Oscar Parrilli mantuvo ayer un cruce con Claudio Belocopitt, el dueño de Swiss Medical, relacionado al rol de la medicina privada en el país.El contrapunto se dio durante el debate en comisión de un proyecto de Parrilli para limitar las tasas de interés por mora en servicios públicos, tarjetas de crédito, colegios privados y la medicina privada.Al tomar la palabra, Belocopitt criticó la iniciativa del senador kirchnerista: "Si no incentivamos tasas más elevadas para que la gente cumpla, este aumento de morosidad va a crecer", se quejó el empresario.Parrilli pidió responder y lo cruzó: "Reconozco en el señor que habló un experto en reclamos al Estado, en tratar de demostrar siempre que el Estado no sirve, no anda, no funciona y que los dejen a ellos hacer las cosas libremente que la sociedad va a andar mucho mejor. La historia no ha sido precisamente así".Belocopitt volvió a pedir la palabra para contestar: "Debería sentir orgullo de un empresario que ha creado la cantidad de puestos de trabajo que me ha tocado crear desde que estoy en Argentina, desde lo seco, desde la nada. Más de 14.000 personas".