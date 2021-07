Ecos de un acto licitatorio

TACURAL. - Desde la Comuna local, a través de un informe de prensa se puso énfasis en destacar que el primero de julio el presidente comunal, Adrián Sola, inició el acto de apertura de sobres referentes a la licitación del sistema de red cloacal de nuestro pueblo. Con la presencia de la ministro de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia ,Silvina Frana, la cual explicó que entre los principales objetivos de política pública que trazó la gestión de Omar Perotti y su ministerio en particular, uno de ellos es equilibrar la provincia y en ese marco manifestó que “se están haciendo inversiones en el centro-norte para generar condiciones de vida más dignas que comiencen a borrar los desequilibrios territoriales, por su parte el el secretario de empresas y servicios públicos Carlos Maina, describió la obra: "Damos el primer paso y ponemos el mojón para que Ramona y Tacural puedan contar con el sistema de cloacas.

Actualmente estas dos localidades no poseen red cloacal, por lo que se emplea el sistema de cámara séptica y pozo ciego. Y en determinadas zonas del sector urbano, se observa que los efluentes de los pozos negros desaguan en las cunetas, generando malos olores y mal aspecto".

El senador Alcides Calvo se refirió a la obra como un pilar fundamental del desarrollo en el departamento castellano por el que se está trabajando en poner a los habitantes de nuestra provincia con una singular calidad de vida.

Sola se mostró agradecido por la gestión del gobernador Omar Perotti y toda su comitiva, expresando que este es el verdadero federalismo, que se lleva a cabo con ejecución de acciones y no con relatos, desarrollando obras que antes eran inimaginables para localidades como las nuestras y solamente la veíamos en las grandes urbes. A su vez comento que verdaderamente la intención del Gobernador es defender el terruño de cada ciudadano, donde nacieron, eligieron vivir y desarrollarse, por ende, debemos brindarles toda clase de infraestructura para que se queden. Luego en un acto sin registros invitó a referentes locales a proceder a la apertura de sobres, Sola dijo yo trabajo para mi pueblo sin descanso.