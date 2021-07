Formación de jóvenes en oficios

ESTACIÓN CLUCELLAS. - Desde la oficina del senador Alcides Calvo se informó que a partir del mes de febrero, ocho jóvenes de esta localidad se capacitan en el oficio de carpintería a través del programa “Santa Fe Más” del Gobierno Provincial, que busca acompañar el trayecto pedagógico de los jóvenes, a la vez que procura su inserción en el mundo del trabajo.

Al respecto, el legislador provincial, quien acompaña esta iniciativa en el departamento Castellanos, destacó que “con el gobernador Omar Perotti compartimos la mirada de que el empleo es un ordenador del proyecto de vida de cada persona y de la vida en sociedad. Por eso, sabiendo que los y las jóvenes son uno de los sectores con mayores dificultades para insertarse laboralmente, es que tenemos entre las prioridades de esta gestión provincial su preparación, formación y capacitación para un puesto de trabajo o la generación de su propio empleo".

Además, Calvo manifestó que “el programa Santa Fe Más tiene como uno de sus ejes también la articulación con instituciones intermedias, que conforman el tejido social de cada localidad. En el caso de Estación Clucellas, es de destacar el compromiso con su comunidad del Centro de Jubilados y Pensionados local, que es la institución que ha suscripto el convenio con el ministerio y a través de la cual se instrumenta este taller”.

En este sentido, en días pasados Alcides Calvo concretó la entrega de un aporte económico al Centro de Jubilados y Pensionados para que puedan adquirir un equipo de banco de carpintería, que se utilizará para la realización de trabajos prácticos.

El referente social José Ferreyra, quien se desempeña como tutor-acompañante del taller de carpintería, agradeció al senador por su aporte y destacó la necesidad de este tipo de formaciones para jóvenes, a fin de evitar la migración a centros urbanos con mayores oportunidades laborales y educativas: “es un problema de larga data que venimos trabajando con el senador Calvo, y a través de la gestión del programa Santa Fe Más ante el gobernador Perotti y el ministro de Desarrollo Social Danilo Capitani, podemos empezar a dar una solución que contemple los intereses y necesidades de los jóvenes”.

Desde la institución, su secretaria Alicia Godoy y la protesorera Hilda Mondino agradecieron por la oportunidad de que su institución pueda cumplir esta función en su localidad, ya que “los jóvenes que continúan estudios terciarios o universitarios muchas veces no regresan a la localidad, mientras que aquellos que permanecen no encuentran oportunidades de empleo”.

Gonzalo, uno de los jóvenes que asiste al curso, valoró positivamente su experiencia en el mismo: “yo me anoté porque siento un desafío aprender nuevas técnicas y procesos, que van a ser útiles para acceder a un empleo o el día de mañana poder trabajar por cuenta propia o como cooperativa”.