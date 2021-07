"Conocer a Jesús fue lo mejor que me pasó" señaló Alexis Cardo

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - El jueves 24 de junio pasado, el humbertino Alexis Jorge Cardo fue ordenado sacerdote de manos del Obispo diocesano Mons. Luis Fernández y el viernes 25 rezó su primera misa en la parroquia Santa Margarita Reina de Humberto 1°. Luego de ese oficio, Aléxis nos decía: “Si tendría que decir en pocas palabras cuál fue la experiencia interior que me acompañó en este tiempo previo de preparación a la ordenación sacerdotal diría que el gusto por saber que mi vida le pertenecería por completo a Dios para siempre, sin horarios, sin turnos que cumplir, sino que todo el tiempo y donde sea que me encuentre, mi vida es de Él”.

“Hoy (por el viernes 25) presidí mi primera Misa como sacerdote en el pueblo que me vio nacer, crecer y dar mis primeros pasos en la fe y en el conocimiento de Jesús. Allí pudieron acompañarme los sacerdotes que hoy están a cargo de la parroquia de Humberto, José María Stucky y Claudio Badino; como también otros que fueron y son importantes en mi camino vocacional, como Lucas Pessot, Néstor Valladares, Alejandro Sola y José María Mezzabarba. Estuvo presente ese día mi familia, algunos amigos y personas de la comunidad. Estar allí me ayudó a recordar y dar gracias a Dios por cada persona y cada circunstancia que utilizó de instrumento para mostrarme esto que quería para mi vida y que sería el camino de mi felicidad”.

“También digo que si tengo que quedarme con un momento de la celebración del jueves 24, (toda fue significativa y emotiva), elijo aquel dónde todos los sacerdotes imponen sus manos sobre mi cabeza y me reciben en esta gran familia de hermanos en el sacerdocio. Cada imposición fue la confirmación de saber que no estoy solo, sino que soy parte de una misión compartida con otros, llamados igual que yo; una misión que nos supera y nos queda grande porque es de Dios”.

Alexis Jorge Cardo nació, se crió y estudió en Humberto 1° y su vocación sacerdotal la desarrolló en el Seminario Ntra Señora del Cenáculo de Paraná y los últimos dos años en el Seminario Ntra Señora de Guadalupe de Santa Fe. Desde principios del año pasado se encuentra trabajando junto al Padre Lucas Pessot en la Parroquia de San Cristóbal.

“El buen pastor da la vida por sus ovejas”, con este lema el humbertino Alexis Jorge Cardo ingresó a la vida sacerdotal. “Ojala Dios me conceda el poder cada día de mi ministerio sacerdotal responder con fidelidad al inmenso amor que siempre me mostró a lo largo de mi vida; si no hubiera conocido este inmenso amor no sería nada; conocer a Jesús fue lo mejor que me pasó en la vida. Deseo que todos puedan descubrir en su vida que Dios los ama profundamente y sueña para cada uno un proyecto de alegría y felicidad”.