Beltrán y Gallardo a Colón

Lucas Beltrán está próximo a acordar su salida de River para ser nuevo refuerzo de Colón. El delantero de 20 años corría de atrás en la consideración de Marcelo Gallardo pese a la salida de Rafael Santos Borré.El atacante llegará al "Sabalero" a préstamo por 18 meses. Eso sí, no tendrá opción de compra. Además, el otro que podría pasar de River a Colón sería Nahuel Gallardo.Beltrán se había transformado en una variante muy utilizada por Gallardo en el primer semestre de este 2021, sobre todo, cuando Matías Suárez no estaba. Sin embargo, no pudo realizar la pretemporada en Estados Unidos por haberse ido de vacaciones a Europa, lo que no le permitió ingresar al territorio norteamericano.BATALLA EN SAN LORENZOAugusto Batalla vuelve al fútbol argentino. El arquero de 25 años viene de jugar a préstamo en O'Higgins (Chile) y ahora regresa al país para ser refuerzo de San Lorenzo. Su pase todavía pertenece a River.MARCOS DIAZ VOLVIO AL GLOBOHuracán oficializó la contratación del arquero Marcos Díaz, quien iniciará su segundo ciclo en el club donde ganó dos títulos luego de rescindir el contrato con Talleres. El santafesino tendrá su segundo ciclo en el "globo" donde fue clave para ganar la Copa Argentina 2014 y también conquistó la Supercopa Argentina en 2015.