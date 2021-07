Federer no estará en Tokio 2020

BUENOS AIRES, (NA). - El ex número uno del mundo, el suizo Roger Federer, anunció que no tomará parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, debido a que se resintió de su lesión en la rodilla. A través de un comunicado oficial en las redes sociales, el ganador de 20 torneos Grand Slam, indicó que durante la disputa de Wimbledon sufrió una "recaída" en su lesión en la rodilla y por ese motivo se bajó de la cita olímpica que comenzará el 23 de este mes.

"Durante la temporada de césped, desafortunadamente experimenté una recaída con mi rodilla y he aceptado que debo retirarme de los Juegos Olímpicos de Tokio. Estoy muy decepcionado, ya que ha sido un honor y un punto culminante de mi carrera cada vez que he representado a Suiza", indicó Federer.



ARGENTINOS EN HAMBURGO

El tenista azuleño Federico Delbonis, 48 del ránking mundial, se estrenó este martes con victoria en el ATP 500 de Hamburgo, en Alemania, al superar al chino Zhizhen Zhang (161°) en tres sets. Delbonis, que se metió en octavos de final del torneo que se disputa sobre polvo de ladrillo, se impuso con parciales de 6-1, 5-7 y 6-4, en dos horas y 15 minutos de juego.

El bonaerense de 30 años jugará su próximo partido ante el español Albert Ramos (41), quien ingresará al torneo directamente en los octavos de final. El otro argentino en esa instancia es el juvenil Sebastián Báez (164), quien avanzó el lunes al lograr su primer triunfo en el circuito profesional ATP al derrotar al francés Corentin Moutet (89) por 6-1 y 6-2. Su próximo rival será el experimentado georgiano Nikoloz Basilashvili (29).