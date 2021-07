Plena satisfacción tras el Panamericano

El equipo nacional de ciclismo estuvo 11 días esperando en Lima para volver al país y pudo hacerlo gracias a que otro seleccionado argentino, el de atletismo, también fue a competir a Perú el fin de semana. Entonces, en el 2x1 ambos representativos con una nutrida y exitosa participación rafaelina, pudieron estar nuevamente en nuestro país el lunes por la mañana regresando en el Fokker de la Fuerza Aérea Argentina.El Panamericano de Pista Elite marcó el regreso a la competencia continental luego de casi dos años. Y los resultados fueron muy alentadores para el proceso que tiene como uno de sus referentes en el cuerpo técnico al rafaelino Daniel Capella, uno de los colaboradores del entrenador Jefe, el campeón olímpico Walter Pérez.«El balance es muy positivo si tenemos en cuenta Panamericanos anteriores, Argentina estaba trayendo una o dos medallas, en el anterior en Cochabamba se habían traído dos y en este se lograron seis. De los 13 corredores que vinieron, 11 se llevaron medallas, algunos hasta dos como Natalia Vera. Creemos que es un volver a empezar, sabemos que estamos abajo, muy atrás de las potencias, pero por suerte en este campeonato nos pudimos ubicar terceros en el medallero detrás de Colombia y México, y arriba de Chile que hacía mucho que no le ganábamos», expresó el entrenador del Club Ciclista de Rafaela.Nati Vera es santiagueña, oriunda de Beltrán, pero lleva casi cinco años viviendo en Rafaela y específicamente en el propio Club Ciclista. "La verdad que nunca pensé que amaba a mi ciudad, mi lugar, y hoy mas que nunca contenta de haber vuelto a Argentina después de una semana sin saber que iba a ser de nosotros en Lima", reconoció sobre esa incertidumbre.En lo deportivo, se mostró feliz porque "son mis primeras medallas en un Panamericano, gané muchas en Sudamericanos, pero a nivel Elite me puso muy contenta por los resultados y todo este tiempo de pandemia nos impulsó a lograr con el equipo todas estas medallas tan importantes".En tanto, Capella valoró que "lo más importante es que logramos la clasificación a Cali para los Juegos Sudamericanos Sub 23, en todas las disciplinas, tanto en las áreas de fondo como de velocidad. Asi que vamos a viajar con equipos completos, 7 hombres y 7 mujeres. Inclusive con mas gente que la que trajimos acá», señaló muy satisfecho.También destacó la juventud del equipo, porque «la mitad del plantel que llevamos a Lima es Sub 23, con poca experiencia internacional, o que hizo su primera experiencia en estos campeonatos, y la mitad seguramente va a ir también a Colombia».De todos modos, reconoció que «luego, por supuesto que hay mucho para mejorar, para este objetivo hicimos una concentración por mes, sacando las épocas de aislamiento total. Pero queremos hacer mas, tener un seguimiento mas cercano con los corredores, porque queremos llegar a Cali de la mejor manera».Asimismo, destacó que «también necesitamos mejorar con el material de competición, que estamos siempre un pasito atrás de las potencias. Son materiales muy costosos, el valor del dólar condiciona, pero es algo que tenemos que mejorar. Esperemos que a partir de lo que pudimos avanzar en resultados, para otros Panamericanos que vengan seguramente tendremos mas presupuesto», y se mostró reconfortado al igual que el equipo en general porque «están todos muy contentos, desde Secretaría de Deportes, como el Enard y la Federación Argentina de Ciclismo. Gabriel Curuchet estuvo todo el torneo y se mostró muy satisfecho».