Más de 30.000 personas utilizan Billetera Santa Fe en Rafaela

Billetera Santa Fe busca incentivar la demanda de bienes y servicios mediante el otorgamiento de beneficios para consumidores y comerciantes de todo el territorio provincial. Además de ser un reactivador del sector comercial para fomentar el desarrollo local, es una gran oportunidad para que consumidores y consumidoras puedan adquirir bienes y servicios en comercios adheridos, contando con la posibilidad de obtener reintegros.



"AYUDA AL BOLSILLO DE

LAS FAMILIAS RAFAELINAS"

Diego Peiretti, secretario de Producción, Empleo e Innovación, manifestó: “Estas políticas públicas son las que venimos trabajando desde el Estado local y con el acompañamiento del Gobierno provincial, se potencia”. “Los más de 30 mil usuarios que utilizan la aplicación muestra claramente que Billetera Santa Fe es sumamente útil tanto para los consumidores como para los comercios, fundamentalmente, porque ayuda al bolsillo de las familias rafaelinas”; expresó.



"DINAMIZADORA DEL

COMERCIO Y EL CONSUMO"

María Betania Albrecht, directora provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, declaró: "Billetera Santa Fe ha venido a acompañar y a mejorar las posibilidades de las y los consumidores santafesinos en la satisfacción de un derecho básico: el del acceso al consumo. Para poder gozar de cualquier derecho como consumidores primero debemos tener la posibilidad de acceder al consumo”. “El beneficio que implica contar con reintegros económicos tan elevados en la compra de bienes esenciales va generando un colchón de ahorro que permite a las y los consumidores volver a reinvertir ese dinero en nuevos consumos, generando un círculo virtuoso que beneficia no solo a los usuarios sino también a los comercios, sobre todo a los locales de cercanía”; agregó. “Por eso debemos cuidar esta herramienta tan importante que ideó el Gobierno provincial y que tan bien nos está haciendo a las y los santafesinos. Los comercios realizando prácticas justas y leales y quienes consumen conociendo sus derechos e informando de cualquier incumplimiento. Esto para que Billetera Santa Fe siga dándonos los resultados alentadores que hasta la fecha viene dando y siga cumpliendo con el objetivo de ser dinamizadora del comercio y el consumo"; cerró.



SOBRE EL PROGRAMA

Para conocer los comercios adheridos y cómo bajar la aplicación, puede ingresarse al siguiente link https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/309.



CAMPAÑA EN RUBROS TURISTICOS

El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, encabezó este martes, en el Salón Walsh de la sede de Gobierno en Rosario, la presentación de la campaña y la promoción en rubros turísticos para las vacaciones de invierno con Billetera Santa Fe y los avances de una plataforma para comercializar la oferta turística santafesina. Estuvo acompañado por los secretarios de Turismo, Alejandro Grandinetti y de Comercio y Servicios, Juan Marcos Aviano y de la actividad participaron también representantes de Plus Pagos y del sector turístico santafesino. Durante la presentación, Costamagma expresó: “La iniciativa prevé la utilización de una herramienta como Billetera Santa Fe para el apoyo y acompañamiento a todos los turistas santafesinos que pasen las vacaciones de invierno en nuestra provincia. Durante estos 15 días podrán acceder a todos los beneficios que el Programa tiene para los santafesinos, y de esta forma continuar acompañando a los sectores vinculados a la hotelería, alojamientos, gastronomía y todo lo que tiene que ver con la estructura turística de nuestro territorio. Es una fuerte apuesta a esta industria que, en Santa Fe, cada día presenta más y mejores alternativas para visitar”.

A su turno el Secretario de Turismo destacó: “Con la firme decisión del gobernador Omar Perotti pusimos la meta de generar más empleo y más arraigo, de allí las herramientas que pusimos en funcionamiento, como Billetera Santa Fe, Boleto Educativo Gratuito y, en particular, con el turismo receptivo, estamos convencidos que debemos generar mayor actividad económica. En ese marco innovamos en la forma de comercializar: identificamos que teníamos una gran deuda y avanzamos en una herramienta que aún no existe en otras provincia, un esfuerzo conjunto para que la provincia ponga al servicio de los prestadores turísticos la posibilidad de vender y comercializar desde una plataforma digital”. “Esta tecnología es hecha en Santa Fe, por santafesinos y va a estar disponible a partir del 30 de agosto. Estamos trabajando en incorporar más prestadores en esta herramienta, que nos permitirá tener nuevos emprendedores turísticos. A diferencia de otras plataformas, estamos desarrollando una herramienta que nivelará la cancha, ya que los pequeños y medianos empresarios podrán mostrar sus servicios. A partir de capacitaciones, de la oferta en esta plataforma y generando infraestructura tecnológica, podrán acceder a más potenciales clientes de forma gratuita, en todo el país y el mundo”, remarcó Grandinetti.

Respecto al sector, Grandinetti aseguró: “Nos estamos posicionando muy bien como destino, según datos del Ministerio de Turismo de la Nación estábamos entre los diez primeros destinos de la Argentina, en noveno lugar; y un buscador como Google tiene a la provincia de Santa Fe en el sexto lugar entre los destinos turísticos más buscados. Son indicadores que dan cuenta que hemos logrado, luego de una promoción muy fuerte que arrancamos en 2020, instalar a la provincia como un lugar a visitar. Ahora la tarea es darle contenido, mejorar las prestaciones, consolidar a los que tenemos y generar nuevos emprendimientos”. Por último, Aviano resaltó el funcionamiento de Billetera Santa Fe: “Estamos en el orden de los 3.000 millones de pesos en reintegros, que mueven la economía y el comercio local. En Rosario recién se está comenzando a notar, pero en la ciudad de Santa Fe, el centro comercial ya marca estudios que, el incremento de la actividad económica, se da a partir de Billetera Santa Fe. El principal objetivo del Programa es mover la economía, fundamentalmente en el sector comercial que está muy golpeado”.