En busca de… Natalí Bonaparte y Selene Imsand, cineastas

LP - ¿Qué inquietudes tenías que fueron definiendo tu orientación vocacional?

N.B. - Desde pequeña me gustaba mucho escribir y todo lo relacionado a la comunicación. Fue por eso que decidí estudiar la Licenciatura en Comunicación Social de la UNER, la cual finalicé con un trabajo de tesis sobre la comunicación científica en instituciones públicas. Durante mi estudio y luego de recibirme trabajé varios años como periodista en diferentes medios locales y en la Dirección de Comunicación de la UNL. Luego con la Ley de Medios y la creación del canal de televisión de la UNL, a través de concurso empecé a trabajar en el área creativa. En Litus terminé de definir mi vocación y me dedico a la realización de guiones, montaje y realización de programas televisivos culturales, educativos y científicos.

LP - ¿Cuál fue su desempeño dentro del Conicet Santa Fe?

N.B. - Trabajé en el área de comunicación del Conicet Santa Fe, vinculada sobre todo al área audiovisual de divulgación científica.

LP - ¿Cuál fue tu participación en el documental Aguafuertes de un Puerto Olvidado y qué contenido tiene?

N.B. - Fue un documental realizado desde la dirección de comunicación de la UNL para RENAU. Trabajé en conjunto con Erica Rozek en el guión, y en la realización. El documental aborda la historia del puerto en Santa Fe.

LP - ¿Qué tema trató la propuesta Juano y cuál fue tu intervención?

N.B. - Participé, junto a Selene Imsand y Erica Rozek en la elaboración del guión. Juano es un largometraje documental sobre la vida y la obra del artista santafesino Juan Arancio (1931-2019), pintor, dibujante, ilustrador e historietista. Con el propósito de rendirle homenaje a su persona y a su obra, un grupo de jóvenes documentalistas realiza frente a la casa donde el artista vivió toda su vida, una puesta escenográfica que simula ser una especie de museo a cielo abierto, paredes vacías que se encuentran con espacios para colgar cuadros. Teniendo en cuenta la impronta del arte de Arancio, cercano a la gente común y lejos de los museos de elites y la academia, este grupo de jóvenes abre una convocatoria dirigida a todas las personas que tengan en su casa un cuadro original de Juan Arancio para que lo lleven al lugar y así construir de manera colectiva un “Museo Popular”.

LP - ¿Cómo se desarrolla tu actividad en el canal universitario?

N.B. - Me desempeño como realizadora, guionista y montajista de producciones audiovisuales, series televisivas culturales, educativas y científicas.

LP - ¿Cuándo se dio tu decisión de estudiar Comunicación Social?

S.I. - Estaba en los últimos años de secundaria y tenía una inclinación hacia el mundo de los medios de comunicación, veía mucha tele y escuchaba mucha radio. Me imaginaba, como todo adolescente idealista siendo corresponsal y viajando por el mundo, investigando y comunicando. Pudiendo darles voz a todos aquellos que no eran escuchados o eran invisibilizados por la sociedad. Fue ahí que decidí estudiar Comunicación Social en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Paraná. Un mundo nuevo se abrió para mí y agradezco a la educación pública todo lo que me brindó.

LP - ¿Qué te propusiste escribiendo y dirigiendo el documental ComCaia? ¿Cómo resultó la experiencia?

S.I. - Era el último año de mi carrera y como trabajo de tesis empecé a investigar sobre la comunidad de mocovíes que habitan en la ciudad de Recreo, inicié un largo estudio antropológico en la comunidad y me interesé concretamente por el rescate de la lengua originaria. Las generaciones jóvenes casi no hablaban su lengua madre y al ir desapareciendo los hablantes nativos, ésta corría serios riesgos de extinción. Me encontré con una realidad muy fuerte atravesada por la marginalidad, la pobreza y el olvido, pero con una necesidad muy grande de resistencia y lucha por mantener vivas las raíces ancestrales. Fue una experiencia muy enriquecedora, desde muchos puntos de vista. A nivel humano y personal fue un abrir la cabeza a una nueva forma de ver el mundo, no solo incorporando una nueva lengua originaria, sino también incorporando nuevas nociones de la naturaleza, el tiempo y las relaciones interpersonales.

LP - Participaste en Los Cien también. ¿De qué manera?

S.I. - La Universidad Nacional del Litoral cumplía cien años de vida. El recorrido audiovisual de la institución, siempre había elegido los formatos documentales para abordar estas fechas trascendentes en la Universidad, pero como equipo creativo del canal decidimos dar un paso más y hacer una ficción para hablar de estos cien años de historia. Los objetivos fueron ampliamente logrados y pudimos realizar un producto novedoso, ameno e informativo, que llegara a un público mucho más amplio y diverso. Mi rol fue participar en la generación de la idea y la construcción de los guiones y llevar junto a mis dos compañeras de equipo la Dirección general y la edición y montaje del audiovisual.

LP - ¿Qué nos podés contar de Litus?

S.I. - Litus surgió a la luz de la Ley de Medios en dos mil cinco. El área audiovisual de la UNL venía funcionando hacia algunos años, pero esta oportunidad fue muy valiosa para la creación de cargos específicos técnicos y la construcción de un edificio que funcionaría como un canal propiamente dicho. En dos mil quince se inauguró con una fuerte impronta innovadora en la región, ofreciendo productos informativos, culturales y científicos de calidad estética y de contenido. La preocupación siempre estuvo puesta en realizar divulgación científica y con un gran plantel de académicos y expertos de nuestra Universidad.

LP - ¿Qué ocupa tu tiempo laboral presente?

S.I. - En la actualidad estamos dedicadas a crear productos de divulgación científica y cultural, en estos momentos complejos y sujetos a algunas modificaciones en el marco de la pandemia. Estamos realizando “Contiendas de la ciencia” un programa de entrevistas conducido por Juan Di Natale, en que investigadores de la UNL cuentan la vida y la obra de un científico que revolucionó su momento histórico, investigando a pesar de las adversidades. Y por otro lado estamos grabando “La azotea” un programa dedicado al arte y la cultura de nuestra región desde una mirada ágil y moderna.

por Raúl Vigini

