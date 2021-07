Después de oros y récords, apunta al Mundial

(Por Darío Gutiérrez). - Mientras todavía se repasan las estadísticas internacionales de 100 y 200 metros llanos para dimensionar lo que logró Tomás Mondino en el Sudamericano U20 de Lima, el rafaelino ya puede disfrutar de unos días nuevamente en Rafaela, cargando otra vez las pilas para el que asoma como el desafío más importante del año. Tan impresionante como inesperado, pero merecido por su enorme potencial desplegado como un rayo en la pista del complejo Videna de la capital peruana.

Los 10s43 en la final de los 100 metros y los 21s24 en los 200, lo ubican sexto y séptimo, respectivamente, de su categoría (U18, pero con sólo 16 años recién cumplidos) del mundo. Del 12 al 17 de agosto estará tomando parte, junto a su compañero Bautista Diamante, en el Mundial de Kenia pero en U20. Un gran premio, sin dudas, tras las penurias en estos tiempos duros de la pandemia.

Mondino llegó este lunes a la mañana a Rafaela junto con Pedro Emmert, también de gran campeonato, y la ciclista Natalia Vera, con Daniel Capella al volante. El entrenador y la subcampeona panamericana de 500 metros Elite habían quedado varados en Perú y el avión de la Fuerza Aérea que llevó al equipo de atletismo los trajo de regreso a Argentina.

Un rato después de los abrazos con papá Ceferino y mamá Silvina nos contó que "la verdad estoy muy contento, mas que nada por llegar, ya hacía mucho tiempo que estaba fuera de casa. Y por los logros también (sonriendo), agradecido por todo".

Estos momentos de felicidad toman mayor dimensión si se tiene en cuenta "por todas las circunstancias que pasamos, ya que casi no viajamos. Pero al final todo pudo salir bien, se pudo competir y lograr estas alegrías en la pista".

En esos días previos, mientras aguardaban noticias para tomar el vuelo para Perú, Tomy recordó que "nos preparábamos en el CENARD para lo que pueda venir, porque no nos informaban nada hasta el último día. Y cuando nos contaron hicimos otro plan de entrenamiento para apostar a la competencia".

Con su humildad característica, Tomy reconoció que "la verdad que esperaba mucho menos de lo que salió. Me había visto en el ranking con mi compañero (Bautista Diamante), que no estábamos cerca de los mejores. Si entrábamos a la final ya era un logro, y cuando corrimos la final saliendo primero y segundo, logrando la marca mínima para el Mundial de Nairobi, no lo podíamos creer. Fue un golazo para mi, asi que muy contento y feliz".



LA ANECDOTA INCREIBLE

Aún no se sabe si por un error de la organización o porqué motivo, lo cierto es que Tomás casi no corre los 100 metros, pese a estar anotado desde el comienzo.

"La verdad que no entendí, al principio de los 100 metros no me querían dejar competir, pero al final llegó una autorización en la pista. De tan nervioso que me puse hasta llamé a mi papá que estaba acá en Rafaela a ver si se podía hacer algo. Por suerte se pudo solucionar y conseguimos estos grandes resultados", relató sobre esa situación extraña que afortunadamente quedó en anécdota.



LAS REVANCHAS DE LA VIDA

El año pasado, como en casi todos los deportes, los atletas tuvieron que limitarse a entrenar y tener poca competencia, recién a fin de año. En 2020 Tomy tenía sus objetivos, que pasaron de largo, pero ahora se ve recompensado con creces.

"Si, la verdad que no me lo esperaba tener un Mundial, ya el año pasado estaba medio bajoneado porque se había suspendido todo en el país, cancelaron los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar 2022, la gira a Europa que estaba programada. Me había frustrado un poco, pero con estos logros y que surjan viajes nuevos me pone muy contento", valoró.

Justamente, se despidió contándonos que "dentro de un ratito me pongo la vacuna para la fiebre amarilla, para el viaje a Kenia. Falta apenas un mes, así que casi no tendremos descanso, pero muy felices".