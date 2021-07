El análisis de Otta tras el empate en Madryn

Siempre es bueno sumar fuera de casa. La ‘media inglesa’: empatar como visitante y ganar como local. A la temporada 2021 de laaún le queda muchísimo camino por recorrer, recién se esta terminando la primera rueda. El empate 1 a 1 que consiguióen su visita a Guillermo Brown de Puerto Madryn es muy valedero, más aún con la victoria conseguida en el juego anterior, también de visitante, ante All Boys. La ‘Crema’ suma, no permite que los de arriba, que también se muestran irregulares, se puedan despegar del resto.Tras el encuentro en el Sur de nuestro país,señaló: “En trámites generales creo que, por las contras que tuvimos y no pudimos terminarlas”.-Fue un partido durísimo, es un buen equipo Brown, tiene buenas intensiones. Lo felicité al entrenador porque más allá de la posición en la tabla es un equipo que busca, intenta, va al frente. Lo estudiamos, enfrentamos a un buen equipo. Nos sorprende el primer gol y después de ahí lo fuimos a buscar, lo empatamos justamente, más allá que fuera de penal, pero creo que el equipo había hecho méritos para encontrar el empate, habían salvado una pelota en la línea, otra más. En el ST también, trámite parejo, al final con las contras de Esquivel que tuvimos los podríamos haber lastimado, por lo menos venimos acá y el viaje de vuelta, sabiendo que sumaste, es un poco más tranquilo. La victoria nos hubiera permitido estar mucho más cerquita de esos cuatro lugares que tanto estamos aspirando.-Esos jugadores son importantes para nosotros. Tener la capacidad del club de poder aprovechar a jugadores como Sara, Bieler, que nos vinieron a dar una mano realmente, no vinieron por lo económico, vienen por la gloria, eso es para nosotros una motivación, a nosotros como cuerpo técnico nos ayudan mucho a crecer, estamos muy contentos.-Se lesionó Tellechea pero en su momento siete jugadores titulares, contando a Sara, nacidos en el club. Eso para nosotros es muy bueno, una apuesta que están haciendo de hace ya dos años a esta parte, nosotros nos hicimos cargo, el trabajo, el fruto de mucha gente que trabaja muy bien en divisiones inferiores de Atlético de Rafaela y que hoy nos permite, que a pesar de haber vendido a Blondel, Martino, Macagno, Copetti, Tagliamonte, siguen saliendo chicos como estos y es un trabajo de mucho tiempo que viene haciendo el club.-Muy cansados, el esfuerzo fue importante, un equipo muy dinámico Brown, que te ataca todo el tiempo, no especula, va para adelante. Entonces hay que correr mucho para poder estar a la altura y creo que estuvimos.-Pudieron salir de la mala, en los resultados, y ahora estiran la buena racha.-Si, no veníamos bien antes de estos partidos con cinco fechas sin poder ganar y eso es difícil, gracias a dios estamos en un club privilegio, modelo, que nunca nos generó ninguna presión de nada, confiaron siempre en el trabajo y hoy estamos en una posición de estar cerquita de esos cuatro y vamos a intentarlo.Riestra 0 vs Dep. Maipú 1. Jugaban San Martín (T) vs Quilmes.Villa Dálmine 1 vs Instituto 2, San Martín (SJ) 2 vs Barracas Central 3.Güemes 30, puntos; Barracas 25; Gimnasia (J) 24; Brown (A) 24; Morón 24; Ind. Rivadavia 23; Ferro 23; Almagro 23; Atlético de Rafaela 21; Def. de Belgrano 21; San Telmo 20; Tristán Suárez 19; Instituto 19; Santamarina 19; All Boys 18; San Martín (SJ) 15; Brown (PM) 14; Villa Dálmine 12.