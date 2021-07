Abrieron ofertas para pavimentar un tramo

PUEBLO MARINI. - El gobernador de la provincia, Omar Perotti, encabezó ayer, lunes, el acto de apertura de sobres con ofertas económicas para pavimentar la Ruta Provincial N° 22, en un tramo de 11,2 kilómetros entre Pueblo Marini y Eusebia. La inversión supera los $640 millones.

En la oportunidad, el Gobernador destacó que “cada licitación que ponemos en marcha es porque están los recursos para hacerlo. Eso mereció una administración cuidada en un momento que fue duro para todos. Hoy estamos pagando en tiempo y forma, como nunca se pagó en la provincia de Santa Fe. Eso da garantías a quien se presenta, nos da garantías para exigir los plazos de cumplimiento de las obras y nos da, fundamentalmente, recuperar el valor de la palabra”, dijo Perotti.

“En estos dos últimos meses, más de 13 mil millones se han licitado solamente con Vialidad, en el norte, en el centro y en el sur, haciendo por primera vez rutas transversales en nuestra provincia, uniendo pueblos que siempre fueron dejados de lado porque la cantidad de habitantes era muy poca en relación al costo de la obra. Por eso fue enorme el trabajo con Vialidad para unir esos pueblos que no figuran en los planos de rutas. Las rutas transversales nos van a permitir un vínculo mucho mayor y eso será a favor de la calidad de vida de la gente, del que produce y del que trabaja”, agregó el gobernador santafesino.

“El territorio se tiene que equilibrar y eso pasa cuando se distribuyen equitativamente los recursos, por eso hay que administrar con cuidado, ser austeros y apostar a la producción y al trabajo, para generar riqueza. Ese es el desafío de poner de pie a Santa Fe”, finalizó Omar Perotti.



OBRAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

Por su parte, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, consideró que esta apertura de sobres “es una muestra clave de que el gobierno de la provincia de Santa Fe tiene la firme decisión de estar presente en todos los lugares con obras que mejoren la vida de la gente y esto que parece un slogan, es una realidad”.

“Hoy al abrirse un sobre de licitación –continuó la funcionaria- ya empieza a gestionarse la ruta. Se va a empezar a comparar cuál será la mejor empresa para hacer la mejor obra en este lugar”.

En tanto, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, expresó que “esta ruta está en ese concepto, que muchas veces se dice y después no se puede hacer, y la verdad es que venimos a cumplir la palabra. Estamos recibiendo lo que no recibimos y equilibrando obras postergadas por varios años”.

A su turno, el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Oscar Ceschi, brindó detalles de los trabajos que se realizarán y expresó que “estamos felices de que nuestro gobernador nos esté dando mucho trabajo y que podamos estar licitando esta obra. La semana pasada licitamos dos en el sur provincial y mañana habrá tres licitaciones en el norte, así que las obras están bien equilibradas en todo el territorio”.

Por último, el presidente comunal de Pueblo Marini, Marcos Salusso, dijo que “es una obra de vital importancia para nuestra localidad, me emociona mucho que hoy desde la provincia, se tenga en cuenta a las pequeñas localidades”.

Durante la actividad, llevada a cabo en la plazoleta pública de Pueblo Marini, participó también el presidente comunal de Eusebia, Sergio Sola, entre otras autoridades.



OFERTAS

Las ofertas económicas que se presentaron son:

* Edeca SA - Obring SA - Laromet SA (UTE) $665.310.581,40.

*Vial Agro SA $619.949.227,77.

*Rovial SA $651.944.200,30.

* (UT) Mundo construcciones SA - Luis Losi SA $668.906.264,50.

* Néstor Julio Guerechet SA $699.969.225,52.

* Inar Vial SA $698.309.685,50.



LAS OBRAS

El tramo a intervenir se emplaza entre las rutas provinciales N° 81-s y 280-s en 11,2 kilómetros de extensión. Los trabajos cuentan con un presupuesto oficial de $ 646.375.916 y un plazo de ejecución de 12 meses.

La nueva estructura tendrá 7,30 metros de ancho, contará con una sub-base de suelo cemento y una base de estabilizado granular cementado, ambas de 20 centímetros de espesor. Sobre la misma, se proyecta una capa de arena asfalto, los correspondientes riegos de liga y curado, para la posterior carpeta de rodamiento de concreto asfáltico, de 5 centímetros de espesor.

Los trabajos, contemplan, además, la construcción de enlaces con ambas rutas provinciales y al tratarse de dos caminos pavimentados, en la 280-s se proyectó una rotonda de 40 metros de diámetro, con sistema de iluminación led, a fin de organizar el tránsito y lograr la reducción de velocidades al ingresar a la zona urbana de Eusebia.

Entre las obras complementarias se incluyen nuevas alcantarillas de hormigón armado tanto laterales como transversales, conformación de alambrados y operaciones en línea eléctrica de baja y media tensión.