En las instalaciones del DIAT (Barrio 2 de Abril), este lunes se llevó a cabo el acto de apertura de sobres para la licitación de viviendas en diferentes barrios de la ciudad, encuadradas dentro del programa nacional “Casa Propia - Construir Futuro”. De ese modo, con una inversión total de $ 1.309.433.780, el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia dio inicio en nuestra ciudad, a una serie de aperturas de sobres para licitar la construcción de 235 viviendas, y por administración otras 78. De ellas, 45 son para Rafaela, totalizando 313 en distintas localidades del territorio santafesino. Del acto participaron el gobernador Omar Perotti; el intendente Luis Castellano; la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; el secretario de Hábitat, Urbanismo y Vivienda, Amado Zorzón; y el director provincial de Vivienda y Urbanismo, José Manuel Kerz, entre otros. “Volver a hacer viviendas y poner en marcha programas nacionales a través de convenios realizados con Provincia, nos lleva a tener más de 2 mil obras en marcha en todo el territorio”; resaltó el Gobernador.LA IMPORTANCIA DELACUEDUCTO Y GASODUCTO“Tendremos en la ciudad y en la región un movimiento adicional. Primero porque hace mucho que no se hacen viviendas; segundo, porque el acueducto marcha al ritmo que debió tener y nunca tuvo, y esto nos posibilita la llegada del agua con tiempos concreto. El gasoducto, tuvo una interrupción en el gobierno anterior, y se están ultimando todos los detalles para que se pueda finalizar lo antes posible”. “Agua, gas y también el avance en muchos barrios de Rafaela con obras de cloacas, nos está dando una estructura de servicios que sin duda motivarán a otras instancias de desarrollo constructivo”; finalizó el Gobernador.LICITACIONES Y ESPECIFICACIONESEn Rafaela se harán un total de 45 viviendas cuya construcción contará con 4 licitaciones: una para 28 unidades en el barrio 2 de Abril (presupuesto oficial $ 119.305.299,79), 3 unidades en el barrio Italia (presupuesto oficial $ 12.767.941,34), 6 viviendas en el barrio Mora (presupuesto oficial $ 25.535.882,69) y otras 8 en barrio Zazpe (presupuesto oficial: $ 31.738.488,06). Las viviendas a construirse contarán con dos dormitorios, cocina–comedor, baño y lavadero, y espacio para cochera, rondando los 65 m² de superficie cubierta y 5 m² en galería, con la alternativa, a cargo de los propietarios, de ampliar la vivienda con un tercer dormitorio. Asimismo, cada vivienda estará dotada de conexiones de agua potable, cloacas y energía eléctrica, e instalaciones aptas para gas envasado. Los desagües pluviales irán a la vía pública, y cada unidad contará con un termotanque solar.DOS OFERENTESAl llamado a licitación se presentaron dos oferentes. La firma Constructora Comercial Arquitecto Juan Manuel Campana cotizó $ 34.570.885,70 por la edificación de las 6 viviendas destinadas al barrio Mora (el presupuesto oficial es de 25.535.882,69). Mientras, Franbe S.A. ofertó $ 31.738.488,06 para la construcción de 8 unidades habitacionales en el barrio Zazpe (el presupuesto oficial es de $ 31.738.488,06). En tanto, no hubo empresas interesadas en la licitación para la construcción de 28 unidades en el barrio 2 de Abril (obra que cuenta con un presupuesto oficial de $ 119.305.299,79) ni para las 3 viviendas en barrio Italia (presupuesto oficial de $ 12.767.941,34).MAS DE 4 MIL VIVIENDASPor su parte, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe, Silvina Frana, señaló: “Es un gusto poder iniciar aquí este trayecto, una ciudad ordenada, organizada, que nos abrió las puertas para trabajar de manera conjunta. Será un camino que le va a dar muchas respuestas a muchas familias en toda la provincia”. “Para nosotros es un día muy particular ya que es la primera licitación que vamos a hacer en el marco del programa nacional “Casa Propia”, con el cual se viene trabajando intensamente y que va a dejar en la provincia más de 4.000 viviendas en lo que resta del año y parte del próximo. En este marco, tenemos muchas expectativas ya que a lo largo y ancho de la provincia están en ejecución más de 2.500 viviendas, y el Gobernador permanentemente nos plantea que aceleremos los tiempos dado que el derecho al habitad es uno de los derechos fundamentales sobre los que quiere trabajar la gestión de este Gobernador”. “En una pandemia, con muchas dificultades económicas, tenemos un Gobernador que vino a ordenar las cuentas, de tal manera que todas las licitaciones que se abren son una verdadera agenda de trabajo; todas tienen el presupuesto para pagar las obras que se encaran. Y de eso que nadie tenga dudas porque lo estamos demostrando día a día”. La Ministra dejó en claro que “el gran desafío en estos tiempos tan difíciles es seguir dando respuestas, duplicar los esfuerzos. Con el solo hecho de pensar en los que están en las trincheras, los trabajadores y trabajadoras de la salud, lo menos que podemos hacer el resto de los funcionarios es cumplir con lo que el Gobernador nos pide todos los días; no perder de vista para quiénes estamos, para nuestra gente y por amor a nuestra gente, y para hacer aquello que fue lo que se planteó no solo en la campaña, sino todos los días, poner a Santa Fe de pie”.Por su parte, el intendente Luis Castellano se refirió a este proceso licitatorio y el efecto dinamizador de la construcción: “Me parece importante destacar, además del hecho clave de una licitación para generar 45 soluciones habitacionales, el dato no menos trascendente de la generación de empleo para nuestras empresas locales". “Además, hay que rescatar que todos los terrenos donde se van a construir estas viviendas han sido producto de una decisión política de avanzar con una ordenanza que se llama Áreas de Desarrollo Prioritario, presentada cuando Omar Perotti era intendente. Eso nos posibilitó sentarnos a negociar con los propietarios de terrenos que se fueron valorizando por el crecimiento y las obras de la ciudad. Así surgió el Plan Mora, el loteo Mi tierra, Mi casa, el loteo de Sara donde la Municipalidad construyó cuadras de pavimento y a cambio obtuvimos los terrenos donde hoy se licitan algunas de estas viviendas”. “Quería destacar la continuidad de esas políticas, siempre remarcando el acompañamiento del Instituto Municipal de la Vivienda, el cual tiene un directorio compuesto por diversas instituciones de la ciudad. Ese instituto, que tiene esa decisión política, que acompaña el municipio, es el que le ha dado siempre el valor de poder llevar adelante estos procesos. Hoy vamos a tener nuevas 45 viviendas por la decisión del Gobernador, las vamos a acompañar en su construcción, en su control”.INFRAESTRUCTURAPARA 315 LOTESAsimismo, Castellano mencionó las gestiones que se están llevando adelante con la Provincia, vinculadas a la obtención de lotes para futuros planes habitacionales. “Después de mucho tiempo y de muchos reclamos, estamos trabajando con la Provincia para obtener fondos destinados a infraestructura para 315 lotes a través de un programa nacional que gestionamos con el gobernador, el senador y la ministra. Eso nos va a dar la posibilidad de contar con más tierra, con más suelo para seguir haciendo más viviendas”. El acto licitatorio finalizó con las palabras del Senador Alcides Calvo, marcando los objetivos de este nuevo plan de viviendas: “Todo esto tiene dos aristas fundamentales, el techo propio y también dinamizar la economía”. “Hoy es un día importante para la ciudad y para el departamento. Estamos hablando de obra pública, de vivienda, de salud, de rutas, de conectividad y con grandes inversiones. No es que se privilegia a una ciudad o a un departamento. Al contrario, estamos tratando de lograr equidad, igualdad en todo el territorio. Quiero agradecer a este Gobierno por su mirada federal y equilibrada”; concluyó.