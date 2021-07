“Es una gran alegría poder resolver una de las obras más reclamadas de la ciudad”

Este lunes, con la presencia del gobernador Omar Perotti; la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat provincial, Silvina Frana; el intendente Luis Castellano; y la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, el Centro Cultural del Viejo Mercado fue el espacio elegido para la apertura de sobres de la obra de entubado de calle Tucumán. El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos, en un trabajo en conjunto con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Rafaela, realizarán la construcción de un nuevo desagüe de 1000 metros -1500 ya se encuentran ejecutados- en paralelo al ya existente y cuya capacidad de drenaje es insuficiente desde hace años, produciendo anegamientos en días de lluvias. Su finalización permitirá sanear una cuenca urbana de 104 hectáreas. Con un presupuesto oficial de $ 221.136.725,36 y un plazo estimado de finalización de 12 meses, el Gobernador encabezó el acto oficial declarando: “Es una gran alegría estar aquí para resolver una de las obras más reclamadas de la ciudad”.UNA DEUDA PENDIENTE“Cuando las ciudades van creciendo, van incorporando obras, con lo que el agua comienza a moverse de otra forma. El régimen de lluvias también fue cambiando, y llueve más en menos tiempo y el desagüe, uno de los más antiguos de la ciudad, siguió siendo el mismo”; señaló Perotti. “Con el paso de los años, cientos y cientos de metros de desagües a cielo abierto dejaron de existir. Hacíamos muchos en diferentes lugares y siempre quedaba pendiente éste”. “La magnitud de este desagüe no es distinta a la de los principales desagües de las ciudades más importantes, y nunca pudimos contar con el apoyo de la Provincia para hacerlo. Nunca era prioridad”.TRAERA MODERNIZACION“Esto no es un anuncio, sino la formalidad de una agenda de trabajo. Continuamos con las ofertas y la posibilidad de empezar a construir con la seguridad de tener los recursos para hacerla. Cuando el Estado asume un compromiso en la palabra de su Gobernador, esas cosas se hacen y se cumplen. Aquí comenzaremos a cambiar una lógica de los ciudadanos con esta obra que traerá modernización”, agregó el mandatario rafaelino.AGRADECIMIENTO A VECINOSEl Gobernador Perotti finalizó su testimonio valorando el esfuerzo y el trabajo permanente de los vecinos y de la ciudad toda: “Poner a Santa Fe de pie significa acompañar con posibilidades de trabajo y tener en claro que la Provincia acompaña siempre al que invierte, al que produce y apuesta al trabajo permanente. Y ésta es una ciudad que ha dado mucho, que entrega producción, trabajo, el esfuerzo de su gente; y merece un gobierno provincial a la par”. “Mi agradecimiento a los vecinos porque cada rafaelino ha aportado y contribuyó con recursos adicionales al de su tasa para poder hacer todos los desagües que la ciudad tuvo hasta aquí. Hoy sumamos esta obra como parte del reconocimiento hacia el esfuerzo permanente que la gente ha tenido”."REIVINDICACION HISTORICA"A su turno, Castellano recordó las vicisitudes históricas con las que se encuentran los vecinos del sector en días de lluvias: “Desde que yo era chico, calle Tucumán se inunda. Y no estamos hablando de una calle, sino de una cuenca que abarca varias calles”. “Esta es una de las reivindicaciones históricas más importante que tendrá la ciudad y es una decisión política del gobernador Omar Perotti. Es una decisión personal del Gobernador. No es una decisión que tenga que ver con una promesa de campaña, sino es una decisión de alguien que habita la ciudad y conoció la inundación que aquí se genera”. “Es una reivindicación histórica también porque Rafaela merece que alguna vez el Gobierno provincial nos ayude con el plan de desagües; que alguna vez la ciudad sea escuchada en una de las falencias fundamentales que tenemos todas las ciudades, los problemas hidráulicos y las inundaciones donde tantas personas sufren”. Esta misma obra tiene un antecedente. Un tramo fue realizado cuando Omar Perotti fue intendente, y luego continuado durante la gestión de Luis Castellano hasta calle Brasil. Por su recorrido y distancia total, es una obra compleja y delicada ya que los trabajos implican romper la calle donde se encuentran obstáculos tales como instalaciones de cañerías de agua, de electricidad, gas. “La debíamos hacer porque es una deuda con la ciudad. Sabemos que este reclamo histórico tiene su reivindicación en esta decisión política que ha tomado el Gobernador”; sostuvo el primer mandatario local. Y cerró su discurso afirmando: “Rafaela está en un lugar del que nunca debió haber dejado de estar, que es el de tenerla en cuenta como ciudad del interior que reclama y pide, y tiene los mismos derechos que las otras ciudades. En este proceso y respaldo estamos hoy embarcados”.VALORAR LA DECISION POLITICAPor su parte, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe, Silvina Frana resaltó el rol del municipio local en la gestión de esta obra: "La gestión del municipio fue clave para que el Gobernador pueda aportar los fondos. Por su elevado costo, sabemos que las grandes obras de desagües no las pueden afrontar solos los Municipios, sino que requieren de la Provincia y la Nación”. Como conclusión dijo que “el espíritu de Rafaela para tener un orden en sus cuentas es lo que le permite afrontar obras que debían ser financiadas por otros Estados. También se aprecia que el problema de anegamiento data de más de 20 años; por lo que me pregunto sobre la falta en algunos años de un Estado presente que acompañe el desarrollo de esta obra”. “Debemos mirar adelante y valorar las decisiones políticas. Cada vez que nosotros llegamos, no venimos a hacer anuncios, sino a plantear una agenda de trabajo que comienza con los sobres y continúa con todo el proceso hasta la ejecución de las obras”.5 OFERENTESAl llamado a licitación se presentaron cinco oferentes: Mundo Construcciones ofertó $ 242.035.203,65; la UT Dinale SA y Conhomarq SRL cotizaron la obra en $ 254.217.058,17; Menara Construcciones ofreció $ 225.017.165,40; Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Asistenciales y de Vivienda Responsabilidad Limitada cotizó $ 220.780.944,55; y Pecan ofertó $ 234.450.216,23. Los trabajos proyectados consisten en la demolición de las estructuras que sean necesarias para efectuar la unión con las nuevas previstas; excavación y retiro de suelo hasta las cotas de fundación establecidas en el proyecto; realización de un hormigón de limpieza; conexión de entubados secundarios asegurando el correcto funcionamiento de los desagües existentes y proyectados; provisión y colocación de rejas de inspección y limpieza; el relleno y compactación de los laterales y encuentros con estructuras existentes; readecuación de la red de agua potable y la ejecución de pavimento de hormigón y de adoquines, entre las principales tareas.APORTES EXTRASDurante el acto, el Gobernador, además, le entregó a la Municipalidad de Rafaela un aporte de Obras Menores por $ 52.427.650 destinado a la adquisición de cargadores y un camión porta contenedores.