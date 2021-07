“Le dije al gobernador que esperamos ver la obra concluida antes del 2023”

Luego del acto de apertura de sobres que encabezó el gobernador Omar Perotti en Rafaela, para ejecutar la obra del entubado de calle Tucumán, la presidente de la comisión vecinal del barrio 30 de Octubre, María “Mini” Frobelli señaló: “Hay que pensar que intendente que asumía, secretario de Obras Públicas que asumía, puedo decirte que yo iba y le decía, ¿para cuándo la obra del desagüe?, con lo cual este día significa muchísimo para los vecinos, para el sector. Hoy le dije al señor gobernador que esperamos verla concluida antes del 2023 y que lo podamos todos disfrutar. Es un barrio céntrico, con muchas instituciones, es decir, no solo es importante para el vecino que tiene su casa ahí, sino precisamente para las instituciones que sufren muchísimo”.

Al ser consultada por la realidad de ese sector, cada vez que se producen precipitaciones, explicó que “no es como hace 10 años atrás, pero se sufre muchísimo cuando llueve de golpe o muchísimo en un corto tiempo. En esas ocasiones, tenemos que llamar a la Municipalidad para que corte el tránsito en algunas calles, con lo cual, sigue siendo traumático; hay que pensar que en el sector, está por ejemplo, la escuela Técnica Guillermo Lehmann, con un volumen de alumnos muy grande y cuando hay clases es muy complicado. Hoy estamos muy contentos y creo que hay que difundirlo para que los vecinos del 30 de Octubre se enteren de que esto está en marcha”, sostuvo.

“Mini” Frobelli, dijo además que “respecto a los servicios no nos podemos quejar, porque este barrio tiene todos los servicios, pero tener también buenos desagües es fundamental, es lo mismo que si se te inunde tu casa, es traumático, imagínate si se inunda el barrio. Nosotros esperamos que esta obra se lleve a cabo pronto”.

Acerca del tiempo que demandará la ejecución del entubado de calle Tucumán, que serán 12 meses, la presidente de la vecinal, manifestó que “el ciudadano rafaelino está acostumbrado a tener paciencia, porque si uno mira las noticias hay muchas obras que se van realizando y que ameritan cortes; creo que la gente no se queja; por ejemplo, cuando se hizo la obra hasta calle Brasil, durante bastante tiempo hubo diferentes cortes o desvíos y no escuché quejas. La clave está en informar previamente, para que el ciudadano sepa cómo manejarse. Los rafaelinos en general somos muy exigentes en todo, no solo en lo que se refiere a los trabajos de la Municipalidad, sino en educación, en cultura”, afirmó.