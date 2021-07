Por el envío de armas y municiones a Bolivia

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El Gobierno presentó ayer una denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri y funcionarios de su administración por el presunto "envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia" ante la Justicia en lo penal económico.

La denuncia lleva las firmas de los ministros de Justicia, Martín Soria, y de Seguridad, Sabina Frederic, así como de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y apunta tanto a Macri como a "altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional" durante su gestión.

La presentación acusa a la administración anterior de haber puesto "material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Añez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales".

"El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero", afirmaron los funcionarios nacionales en su presentación.

La acusación surgió de la Cancillería de Bolivia, que la semana pasada dio a conocer una carta de 2019 en la que uno de los comandantes de la Fuerza Aérea Boliviana agradeció la "colaboración" al entonces embajador argentino, Normando Alvarez García, comunicándole que había recibido una lista de "material bélico".

En la denuncia, los ministros del Gobierno nacional detallaron la lista del armamento que según afirman fue "puesto a disposición de la dictadura boliviana" y que incluiría cartuchos de balas de goma, gases lacrimógenos y granadas de gas.

Además de Macri, en la lista de los denunciados figuran, entre otros, los ex ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Oscar Aguad (Defensa) y Jorge Faurié (Relaciones Exteriores).