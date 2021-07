Pleno funcionamiento de la Ley de Paridad en Santa Fe en las legislativas 2021

Santa Fe aplicará la Ley de Paridad de Género para las elecciones de medio término 2021. La normativa aprobada en noviembre de 2020, se implementará por primera vez en un cronograma que coincidirá con el de los comicios legislativos nacionales. La paridad garantiza la participación igualitaria entre hombres y mujeres, siendo el concepto esencial la participación igualitaria, donde participan en forma intercalada.

Al momento de la aprobación de esta ley, se destacó que el espíritu es garantizar la participación de las mujeres en la política y construir igualdad desde una mirada más amplia.

La principal novedad de cara al proceso electoral 2021, es que las listas para concejal se armarán por primera vez respetando la paridad de género. De este modo, candidatos y candidatas deberán ocupar lugares intercalados, de modo que no haya, por ejemplo, dos hombres de manera consecutiva.

Asimismo, la normativa establece la participación igualitaria para designar cargos en los tres poderes del Estado y en los partidos políticos en Santa Fe.

Al ser consultada sobre este tema, la referente de la ONG Florentina señaló: “Festejo y celebro la participación de todas las mujeres en las listas para las bancas de concejales en nuestra ciudad. Esta es una gran conquista. Nuevos desafíos, más oportunidades y derechos se han conseguido gracias al trabajo conjunto de todas las mujeres; toda juntas. Ahora nos queda seguir construyendo más igualdad y una democracia social y solidaria”.

“La paridad garantiza la participación igualitaria entre hombres y mujeres. El concepto esencial es la participación igualitaria, dónde participan en forma intercalada. Garantizar la participación de las mujeres en la política es construir con una mirada más amplia. Asimismo en estas elecciones está participación igualitaria no está garantizada en las comunas”, explicó Comini.

Además, señaló que “teniendo en cuenta que uno de los tipos de violencia es la violencia política, la paridad viene a poner un límite a éstos tipos de violencia. Que tantas mujeres estén participando en las listas es una demostración de la falacia que se decía que no había mujeres que quieran y que participen en la política”.

Este año, en la provincia se eligen 14 intendentes e integrantes todas las comisiones comunales de los pueblos, aunque tal como refería la presidente de Florentina, en este último caso la paridad recién se implementará a partir de 2023.

En cambio, la renovación por mitades en los Concejos Municipales empieza a definirse siguiendo la ley que reglamentó el año pasado el gobernador Perotti.

En su momento, la secretaria de Estado de Igualdad y Género de Santa Fe, Celia Arena, afirmó que la entrada en vigencia de la ley expresa una profunda convicción y decisión política de avanzar en acciones concretas a favor de la igualdad en la provincia.

Arena había expresado que “para nosotras, esta ley es símbolo de reivindicación popular y justicia social”, destacando la firme y constante lucha de la Mesa por la Paridad y el movimiento organizado de mujeres.