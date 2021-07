El Trece atraviesa su peor momento

BUENOS AIRES, 12 (Télam). - El viernes 9 de julio, entre comentarios de actualidad y empanadas fritas para celebrar el Día de la Independencia, Mariana Fabbiani se despidió del público de canal Trece con una frase que resumió su decepción: “Hasta acá hemos llegado”.

Su programa, “Lo de Mariana”, había debutado apenas tres meses antes con 5.6 puntos de rating, una medición que no pudo sostener en las 65 ediciones siguientes, y se despidió con 3.4, cayendo una vez más ante "Flor de equipo", el ciclo de Florencia Peña.

Los números de Fabbiani, lejos de representar un dato aislado, muestran el mal momento que atraviesa el canal del Grupo Clarín en la competencia por el rating, en la que Telefe mantiene y consolida su liderazgo.

De hecho, el final abrupto del programa que condujo desde el 12 de abril la nieta de Mariano Mores, de alguna manera sirve para disimular por algunos días las bajas mediciones de otros programas como “Showmatch- La Academia”, que empezó la temporada cayendo ante “Masterchef” y ahora no logra hacer pie frente a “La Voz Argentina”.

La suerte de Tinelli no parece revertirse ni siquiera cuando bajan los números de “La Voz Argentina” que este viernes promedió 18.1 puntos, la marca más baja desde que comenzó. Aun así, el casting musical televisado logró más del doble de público que Showmatch, que cosechó apenas 7.7.

A lo largo de estas semanas, el tándem formado por el reality que conduce Marley, junto a la novela turca Doctor Milagro no dejó margen para que Marcelo Tinelli, cuyo programa suele ubicarse en el quinto lugar en la lista de los más vistos, asome la cabeza.

La balanza también se inclina de manera favorable hacia Telefe durante la competencia de los sábados por la noche entre “Podemos hablar”, de Andy Kusnetzoff y “La noche de Mirtha Legrand”, con Juana Viale.

Algo similar ocurre de lunes a viernes por la mañana, después de los espacios informativos, una franja en la que Telefe se impone ante “Los ángeles de la mañana”, con Ángel de Brito, a fuerza de producciones bíblicas como “Moisés y los diez Mandamientos”, que a partir del martes 13 se prolongará con el desembarco de “Josué y la Tierra Prometida”, de los mismos creadores.

Para intentar revertir la tendencia, El Trece apuesta a la vuelta de Joaquín "Pollo" Álvarez, que desde hoy a las 9:30 h volverá junto a Sandra Borghi con una nueva temporada del magazine "Nosotros a la mañana".