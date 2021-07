Barack Obama recomendó una canción de Nicki Nicole en su playlist de verano

La rosarina Nicki Nicole se encuentra sin dudas en su mejor momento profesional. Es así que Barack Obama la incluyó como parte de su playlist veraniega.

El expresidente publicó el pasado sábado una selección de 38 canciones que, según dijo, ha escuchado con frecuencia en el último tiempo. Entre las elegidas figura "Ella no es tuya (remix)", track que pertenece originalmente al músico dominicano Rochy RD y que tiene una versión junto a la cantante de 20 años y a su colega Myke Towers.

Barack Obama suele elegir su música, sus películas y sus lecturas favoritas años tras año. Además, desde hace varios publica este tipo de selecciones inspiradas en el verano, donde da cuenta de la amplitud de sus gustos.

“Con tanta gente reuniéndose con familiares y amigos, hay mucho que celebrar este verano. Elaboré una lista de reproducción de algunas de las canciones que he estado escuchando últimamente: es una mezcla de lo nuevo y lo antiguo, nombres conocidos y artistas emergentes, y mucho más en medio de todo eso”, escribió el exmandatario.

En la lista de Obama, Nicki Nicole convive junto a Bob Marley, The Rolling Stones, Miles Davis, Elis Regina y Antonio Carlos Jobim, Rihanna y George Harrison, entre otros.

Nicki también se sorprendió: “Me muero jajaja”, escribió en una historia de Instagram en la que compartió la publicación original que anuncia la lista.

La playlist de Obama se puede consultar en su cuenta oficial de Instagram.