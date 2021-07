Con los aportes rafaelinos, Argentina tercera en Lima

(Por Darío Gutiérrez). - El atletismo rafaelino vivió un fin de semana inolvidable con sus representantes en el Campeonato Sudamericano U20 que se llevó a cabo en Lima. La pista del complejo VIDENA de la capital peruana vio "volar" a Tomás Mondino para hacer historia en las pruebas de velocidad; a comprobar la consolidación de Pedro Emmert con un subcampeonato merecido en los 800 metros; a los dos compartiendo una posta que también se subió al podio; y, aunque no pudo ser el día esperado para ella, a sentir también satisfacción por la presencia de la saltadora Abril Okon para una nueva cita internacional.

Rafaela aportó tres representantes de 24 de la delegación y 5 medallas de las 23 que sumó el equipo, totalizando 8 de oro, 7 de plata y 8 de bronce, para finalizar en el tercer puesto del medallero. Fue su mejor actuación en esta categoría a nivel Sudamericano luego de 24 años, desde San Carlos (Uruguay) 1997. Brasil (17 de oro, 11 de plata y 12 de bronce) y Colombia (11, 8, 6), estuvieron delante, como viene sucediendo ya desde hace varios años, pero aquí la brecha se achicó considerablemente.

De las 8 doradas, las 2 de Tomy Mondino son sin dudas las que más impacto produjeron. Con 16 años recién cumplidos para una categoría 4 años mayor, demostró que su potencial hoy es inimaginable.

El representante del Club Ciclista de Rafaela, entrenado por su padre Ceferino, se coloca en escala internacional de los 100 metros para su edad, logró 10.43 (sexto mejor tiempo U18 del mundo en el año) que significan el nuevo tope nacional u20 y u18, además del octavo registro argentino de todos los tiempos. Completó con sus 21s24 en los 200 -récord u18- para coronar un doblete (100/200) que, a lo largo del historial de los Sudamericanos Juniors, solamente habían logrado tres velocistas argentinos: Juan Stocker en 1960, Carlos Ripoll en 1966 y Gerardo Meinardi en 1987. Junto a Bautista Diamante, de Buenos Aires, lograron históricos 1-2 en ambas pruebas con marca mínima para el Mundial de Kenia del mes que viene.

Emmert consiguió una destacada medalla plateada en los 800 metros llanos en su primer torneo internacional fuera del país en este deporte, al que se volcó de lleno hace sólo dos años luego de sus formaciones en ciclismo y triatlón. Consiguió su mejor marca personal de 1m51s70, detrás del brasileño Leonardo de Jesús Santos, y también hizo un valioso aporte en las postas 4×100 y 4×400, ambas con medallas de bronce, en la primera con Tomy Mondino. La 4×100 logró la marca mínima para el Panamericano U20, a priori previsto en octubre en Santiago de Chile.

Sobre Abril Okon, los 3 saltos nulos que no le permitieron tener marca en alto, son situaciones que están dentro de las alternativas posibles en el deporte de alto rendimiento. Todo forma parte de un aprendizaje, mucho más cuando se analiza que aún tiene 16 años y tendrá en en esta categoría nuevas oportunidades, además de la que este año se perfila en su división (U18), que de no mediar inconvenientes por lo sanitario realizará su Sudamericano en Paraguay en septiembre.

Esta camada de chicos que viajó a Perú, y seguramente algunos otros que en la medida que puedan ir retornando las competencias tan esperadas en tantas provincias, incluida Santa Fe, es muy posible que sean la esperanza más importante de renovación para el atletismo argentino. También por su perseverancia, porque han padecido las complicaciones de la pandemia y la incertidumbre del viaje, realizado en un avión de la Fuerza Aérea tras ser "bajados" hace unos días del avión en el mismísimo aeropuerto.



SUMAN PARA LA PISTA

Ya lo hemos manifestado en varias oportunidades, y lo seguiremos recordando porque a la luz de los resultados es cada vez más necesaria. Rafaela necesita una pista sintética, sus atletas y los entrenadores la reclaman. Sin tenerla ya han conseguido esto. Es fácil imaginar si pudieran contarla cuánto mejor podrían ser sus performances.