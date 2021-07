Italia campeón de la Eurocopa por penales

Italia se impuso este domingo por penales sobre Inglaterra luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario y tras no sacarse diferencias en el alargue, para quedarse con la Eurocopa en el mítico estadio Wembley de Londres, a 53 años de su último título en el certamen continental.

La Selección inglesa golpeó de entrada, a los 2 minutos, con una excelsa volea de Luke Shaw luego de una perfecta jugada colectiva terminada en la zurda del carrilero por la izquierda, que venció la resistencia de Gianluigi Donnarumma. El gol inauguró una etapa inicial en la que Italia tuvo la pelota, pero careció de profundidad y se lo vio errático a la hora de hacer circular el balón.

No obstante, el defensor Leonardo Bonucci lo empató a los 21 minutos del complemento, al empujar la pelota hacia la red tras una serie de rebotes en el área, y el cotejo pasó al alargue para definir qué seleccionado se quedaba con la copa. Después, no se sacaron diferencias en el tiempo extra y los dos equipos, extenuados, llegaron a la tanda de penales, donde se agigantó la figura de Donnarumma e Italia se quedó con la consagración.

De esta manera, los ingleses continúan sin festejar su primer título en la historia de la Eurocopa, al tiempo que los italianos alzaron su segundo trofeo luego de 53 años sin lograrlo.



SINTESIS

Estadio: Wembley (Londres).

Árbitro: Bjorn Kuipers (Holanda).

Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Kieran Trippier; Declan Rice, Kalvin Phillips, Luke Shaw, Mason Mount, Rahemm Sterling y Harry Kane. DT: Gareth Southgate.

Italia: Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Emerson; Nicolo Barella, Jorginho, Marco Verratti; Federico Chiesa, Ciro Immobile y Lorenzo Insigne. DT: Roberto Mancini.

Goles en el primer tiempo: 2m. Luke Shaw (ING).

Goles en el segundo tiempo: 21m. Leonardo Bonucci (ITA).

Cambios en el segundo tiempo: 10m. Bryan Cristante por Nicolo Barella (ITA) y Domenico Berardi por Ciro Immobile (ITA); 25m. Bukayo Saka por Kieran Trippier (ING); 29m. Jordan Henderson por Declan Rice (ING); 41m. Federico Bernardeschi por Federico Chiesa (ITA); 46m. Andrea Belotti por Lorenzo Insigne (ITA).

Cambios en el primer tiempo extra: 6m. Manuel Locatelli por Marco Verratti (ITA); 9m. Jack Grealish por Mason Mount (ING).

Cambios en el segundo tiempo extra: 13m. Alessandro Florenzi por Emerson (ITA); 15m. Marcus Rashford por Jordan Henderson (ING) y Jadon Sancho por Kyle Walker (ING).

En los penales, los dirigidos por Roberto Mancini ganaron 3 a 2 con los goles de Dominico Berardi, Bonucci y Federico Bernardeschi, al tiempo que Jordan Pickford atajó los remates de Andrea Belotti y Jorginho. En tanto, Harry Kane y Harry Maguire anotaron para Inglaterra, donde fallaron Marcus Rashford -palo-, Jadon Sancho y Bukayo Saka -ambos tapados por Donnarumma-.