Atlético se trajo un punto de Puerto Madryn

Especial para LA OPINIÓN. - Atlético de Rafaela se trajo un valioso punto de su visita a Puerto Madryn tras igualar 1 a 0 con Guillermo Brown, en uno de los encuentros que ayer le dieron continuidad a la fecha 16 de la Primera Nacional.El cotejo se jugó en el estadio Raúl Corti. La ‘Crema’ ahora suma 21 puntos en las posiciones de la Zona B y quedó a tres de los puestos de clasificación al reducido, ocupando la novena ubicación. En tanto, el elenco del sur de nuestro país sigue en el fondo, con 14 unidades.En el amanecer del encuentro el local se encontró con la apertura del marcador. Gran centro de Ruíz Díaz para la aparición de Tobías Albarracín, que metió un cabezazo certero para poner el 1 a 0, en lo que fue la primera llegada a fondo.A los 36, Esquivel encaró, ganó y se escapó por el sector derecho y asistió con un centro atrás a Alex Luna, quien en el afán de controlar la pelota y girar para luego rematar de frente al arco fue derribado por un rival. Penal para Atlético que el ‘Taca’ Claudio Bieler se encargó de transformar en gol.Los dirigidos por Walter Otta apostaron al control del balón y por intermedio de Esquivel y Luna tuvo desnivel, pero sin demasiada profundidad. Antes del cierre de los primeros 45 Luna metió un buen remate de media distancia que contuvo el arquero Franco Agüero.El partido fue parejo y ambos buscaron apropiarse del balón, aunque les faltó profundidad para complicar al arquero rival. Con el correr de los minutos el cotejo se volvió mucho más trabado. Los dueños de casa buscaron llevar la iniciativa, mientras que los rafaelinos apostaron, con los ingresos de Funes y Giménez a recuperar la tenencia y tener claridad. Los dos tuvieron sus chances pero se toparon con las buenas respuestas de los arqueros, siendo Sara clave en la última del partido.Nueva Chicago 1 vs Alvarado 1, Atlanta 0 vs Mitre (SdE) 0.Gimnasia (Mza) 1 vs Temperley 2, Belgrano 0 vs Agropecuario 1, Alte. Brown 1 vs Tigre 0. Jugaban: Chacarita vs Estudiantes BA.15.00 Riestra vs Dep. Maipú, 21.10 (tv) San Martín (T) vs Quilmes.Def. de Belgrano 1 vs Tristán Suárez 1, Brown (A) 1 vs Ind. Rivadavia 6, San Telmo 0– Gimnasia (J) 0.Güemes (SdE) 1 vs All Boys 0, Almagro 2 vs Morón 1, Santamarina 0 vs Ferro 2.14.00 Villa Dálmine vs Instituto, 15.30 (tv) San Martín (SJ) vs Barracas Central.Franco Agüero; Matías Ruiz Díaz, Tobías Albarracín, Nicolás Herranz y Santiago Benegas; Franco Sivetti (63m Matías Ahumada Acuña), Axel Juárez (87m Braian Aquino), Sebastián Medina (46m Gonzalo Bazán) y Santiago Gomez (46m Tomás Assennato); Lautaro Parisi y Oscar Belinetz.Luciano Guarracino, Bruno Paladini, Braian Aquino, Alejo Blanco, S. Hernández y Elvis Bahamonde.Nicolás Vazzoler.Guillermo Sara; Cristian Chimino, Cristian González, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Facundo Soloa y Jorge Emanuel Molina (66m Guillermo Funes); Alex Luna (66m Marcos Giménez), Claudio Bieler y Juan Cruz Esquivel.Agustín Grinovero, Agustín Bravo, Brian Calderara, Federico Recalde y Darío Rostagno.Walter Otta.6m Tobías Albarracín (BPM) y 36m de penal Claudio Bieler (AR).Sebastián Medina, Gonzalo Bazán, Luciano Guarracino (BPM); Cristian González, Fernando Piñero y Claudio Bieler (AR).Raúl Conti.Sebastián Zunino.Hugo Páez y Ramón Ortíz.Sergio Testa.