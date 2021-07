Buena tarea de Colapinto en Monza

El Aurus de Franco Colapinto terminó octavo en las 4 horas de Monza de European Le Mans Series, tras recuperarse de una penalización. Una sanción de diez segundos por no respetar las banderas amarillas obligó a ingresar a boxes al Aurus 01 Gibson de G-Drive que conduce el argentino, junto al ruso Roman Rusinov y Mikel Jensen, retrasó al trío en las 4 horas de Monza, en donde habían partido en “Pole”.En el comienzo, manejó Rusinov, quien lideró durante 27 vueltas, hasta que paró en boxes con el tanque de combustible en el límite de su carga, perdiendo así una vuelta que le sería difícil recuperar; Colapinto tomó la conducción y con ello manejó hasta el giro 77, ocupando el 12º lugar cuando se subió Jensen, quien pudo avanzar cuatro lugares y terminar octavo.A pesar de esas dificultades, y demostrado el rendimiento y potencial del auto, Colapinto registró el récord de vuelta de la carrera que fue ganada por el Oreca del equipo Panis Racing, que tripularon Julien Canal, William Stevens y James Allen, quienes festejaron su primera victoria en ELMS.La próxima competencia será el 17, 18 y 19 de septiembre en el trazado de Spa-Francorchamps, Bélgica.GUERRIERI Y GIROLAMI PUDIERON AVANZARLos argentinos Esteban Guerrieri y Néstor Girolami, con Honda Civic, avanzaron este domingo en la Carrera 2 de la Copa Mundial de Turismos (WTCR), en el marco de la tercera fecha del campeonato de la especialidad, que se desarrolló en el circuito de Motorland de Aragón, España.De esta manera, se cerró el difícil fin de semana en el circuito Aragón Motorland para los mencionados pilotos, quienes pudieron progresar un par de puestos cada uno en la Carrera 2 de WTCR, con sus Honda Civic.En el caso del porteño Guerrieri, en la pista se ubicó en el 11º lugar de la competencia, luego de batallar en el comienzo con el uruguayo Santiago Urrutia (que desertó en el quinto giro con el Lynk & Co), y luego con el español Jordi Gené, hasta que este se despistó y pudo superarlo y, posteriormente se aproximó al francés Yvan Muller (Lynk & Co), acechándolo hasta la bandera de cuadros.Tras la competencia, las autoridades analizaron la maniobra de Guerrieri con Gené y consideraron que fue responsable de una acción peligrosa y que motivó el despiste del piloto de Zengo Motorsport, penalizándolo con cinco segundos y reclasificándolo en el 13º lugar.Desde el 20º puesto, el cordobés de Isla Verde, "Bebu" Girolami fue avanzando y sobre el último tramo de la competencia en el trazado español realizó maniobras que le permitieron llegar en el 12º y lidiando con Mikel Azcona, que tuvo una mala partida y pudo aventajarlo al cruzar la meta.La carrera fue ganada por el Audi de Frédérick Vervisch, escoltado por Thed Björk (Lynk & Co) y Gilles Magnus (Audi). Luego, arribaron el líder del campeonato Jean-Karl Vernay (82 puntos, Hyundai) y Nathanael Berthon (Audi).Con estos resultados, Guerrieri está séptimo en el campeonato con 56 unidades, en tanto que Girolami se ubica 13º con 46 puntos. La cuarta fecha de la Copa Mundial de Autos de Turismos será en el circuito italiano de Adria, entre el 31 de julio y el 1º de agosto.