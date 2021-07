Rafaela sumó 42 casos

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó este domingo 42 casos de coronavirus en Rafaela (37 más que el sábado), que de esta manera suma 14.051, manteniéndose activos 304, en tanto que los aislados son 949 y los recuperados 15.051. Lo bueno es que por cuarto día consecutivo no se registraron fallecimientos en nuestra ciudad, que suma 302 decesos de ciudadanos rafaelinos. En cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", aún permanecen internados 31 pacientes Covid-19 positivos en UTI con ARM y 35 pacientes Covid-19 positivos en sala general. De todos modos, antes los casos de Covid-19 que se registran día a día en la ciudad, es importante seguir cumpliendo con los cuidados que se viene teniendo desde que comenzó la pandemia: el uso correcto del barbijo, el cual tiene que taparnos la nariz, boca y mentón. Se debe tener en cuenta que es una obligación, tal como lo establece el Decreto municipal Nº 50523 y el no cumplimiento de esta medida, es motivo de sanción. La distancia social es otro de los factores a tener en cuenta, debiendo respetar los 2 metros de distancia interpersonal. También lo es el lavado frecuente de manos y la ventilación constante de los espacios. Además, no se puede compartir el mate ni la vajilla. Se aconseja evitar las aglomeraciones, desplazarse solo si es necesario y a lugares de cercanía, así como también, respetar los protocolos establecidos para cada actividad.

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 826 contagios de Covid-19, que acumula 422.070. Rosario notificó 164 positivos y la ciudad de Santa Fe 153. Y en el resto del Departamento Castellanos se registraron 3 casos en Frontera, 2 en Sunchales y 1 en Esmeralda, María Juana, Plaza Saguier y Santa Clara de Saguier. El reporte provincial notificó además, 309 pacientes internados en UTI con ARM en los efectores santafesinos y 427 en sala general, 396.812 son los recuperados, 18.345 los activos y 6.913 los fallecidos con los 10 que se informaron en la jornada de ayer.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de dosis administradas en la provincia de Santa Fe es de 1.999.162, de los cuales 1.602.783 personas recibieron una dosis y 396.379 las dos.