La emoción de Di María

NA - Ángel Di María, el héroe de la obtención de la Copa América para la Selección argentina, valoró hoy la búsqueda que hizo esta generación de jugadores de lograr un título con la Albiceleste, y que en lo personal le permitió tener revancha tras haberse perdido por lesión las últimas tres definiciones importantes.

"Soñamos mucho, peleamos mucho, mucha gente nos criticaba, pedía que nos vayamos, pero nos seguimos dando la cabeza contra la pared hasta que se rompió y entró", destacó "Fideo", que fue elegido el MVP de la final en el estadio "Maracaná".

"Ganarle a Brasil, ganarle acá, vinimos y ya estaba dicho, teníamos que ganarla acá", agregó el rosarino, de 33 años.

Sobre el gol, "Fideo" remarcó el pase de más de 30 metros de Rodrigo De Paul y reveló la premonición que le hizo Messi en la previa del encuentro.

"Antes del partido le había dicho a Rodri que el lateral se dormía un poco en la marca, el pase fue perfecto, la controlé y terminó como contra Nigeria en los Juegos Olímpicos", recordó.

Y completó: "Va a ser algo inolvidable, Messi me dijo que la iba a tener, que era mi final. ´Ésta es la revancha que no pudiste jugar´, me dijo. Y hoy se dio, estuve. Todo esto me hace preguntarme qué hubiese pasado si estaba ahí en las anteriores, pero el fútbol es así, tenía que ser hoy y así fue".

Por último, dejó sus dedicatorias por el título: "Alegría por mi familia, por mi mujer, por todos los que nos bancaron, por toda la gente que vino al partido con Covid, sin Covid, con todo el quilombo, ahora esto da la alegría y el envión para seguir estando acá, porque se viene el Mundial dentro de muy poco".