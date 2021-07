Messi: "Necesitaba sacarme la espina de ganar algo con la Selección"

NA - El crack rosarino Lionel Messi mostró esta noche su alegría tras la obtención de la Copa América y reconoció que el título con la selección argentina era una deuda en su exitosa carrera: "Necesitaba sacarme la espina de ganar algo con esta camiseta, soy un agradecido a Dios por este momento", afirmó.

"Había estado muy cerca de ganar varios años, pero sabía que se iba a torcer y se iba a dar", sostuvo la "Pulga" al retirarse del estadio Maracaná llevando entre sus brazos el trofeo ganado frente a Brasil.

El futbolista del Barcelona destacó la importancia del campeonato obtenido frente al clásico rival al considerar que "va a quedar en la historia".

"Todavía no somos conscientes de lo que realmente hicimos, más allá de ser campeones, porque será un partido que va a quedar en la historia, no solo por ser campeones de América, sino por haberle ganado a Brasil de visitante", remarcó.

Por otro lado, Messi se mostró elogioso de sus compañeros y del entrenador del equipo, Lionel Scaloni.

"Confiaba mucho en este grupo, que se fue haciendo muy fuerte a medida que la Copa pasaba. Es un plantel de personas muy buenas, que siempre tiran para adelante y nunca se quejaron de nada", señaló sobre sus compañeros.

En cuanto al director técnico, Messi aseguró: "Este título es mérito de Scaloni, hace mucho tiempo que no eramos campeones y hoy se consiguió de la mano de él".

Durante su diálogo con los periodistas, "Lio" hizo referencia a su condición física, ya que había dejado preocupación el fuerte golpe que el defensor colombiano Frank Fabra le aplicó en el tobillo izquierdo en el partido anterior, por lo que llegó condicionado a jugar la final.

"No estaba lesionado, pero arrastraba una molestia. No hubo mucho tiempo de descanso, los partidos fueron muy seguidos", explicó.

Finalmente, Messi agradeció a los hinchas argentinos, que se congregaron en lugares emblemáticos, como el Obelisco y el Monumento a la Bandera, y también recordó a algunos ex compañeros de la Selección que estuvieron cerca de ganar títulos en proceso anteriores, sin éxito.



Previamente, Messi había elegido las redes sociales para dar su primer mensaje tras el título: "¡Que hermosa locura, esto es increíble , Gracias Dios!", escribió la "Pulga". .

"Somos campeones la concha de su madre, ¡vamos carajo!", completó el mensaje el capitán de la Selección en su cuenta de la red social Instagram. .