Los Pumas empataron con Gales en Cardiff

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La Selección argentina de rugby masculina, Los Pumas, logró un empate tremendo 20 a 20 ante Gales, en Cardiff, ya que jugaron más de 50 minutos con un hombre menos, en el segundo test match de la gira europea.El equipo conducido por Mario Ledesma logró marcar dos tries, a través de Pablo Matera y Jerónimo De la Fuente, mientras que Nicolás Sánchez convirtió dos penales.Por momentos el equipo albiceleste jugó con 13 hombres, debido a la expulsión de Juan Cruz Mallía, a los 28 minutos del primer tiempo, y la amonestación recibida por Nahuel Tetaz Chaparro.El conjunto galés, ganador del último torneo de Seis Naciones, logró apoyar dos veces en el in goal argentino, Will Rowlands y Tomos Williams.Ambos equipos volverán a enfrentarse el sábado próximo en el mismo escenario, en el que marcará el segundo test-match.Los penales cometidos por los argentinos los fueron condenando en parte en el desarrollo del juego en el primer tiempo, dado que cuando estaban 3 a 3, perdieron a Tetaz Chaparro por amonestación y a los 28, Mallía se llevó puesto a un rival de mala forma y recibió la roja.Quedaban más de 50 minutos de partido para jugar con un hombre menos, aunque llegó a tener dos con la amonestación de Tetaz Chaparro.En el final de la primera mitad, mediante una muy buena jugada desde el maul, Matera logró apoyar tras la línea de sentencia y así Los Pumas se pusieron por primera vez delante en el marcador.Si bien Gales quiso imponer la diferencia numérica, fueron Los Pumas los que marcaron un nuevo try, luego que Chocobares rompió línea y cedió a De la Fuente que se metió debajo de la hache.Casi de manera lógica los galeses se fueron directamente contra Argentina, con mucho trabajo en las formaciones fijas y apostando a mover la pelota para atacar a un equipo visitante que trataba de tacklear todo lo que podía.Un try de Rowlands acortó un poco las diferencias, y ahí Los Pumas mantuvieron la intensidad, que le permitió disimular la diferencia numérica.Lo que sí corrigieron los de Ledesma fue la cantidad de penales, que se redujeron notablemente, pero Gales no se detuvo en su intención de poder emparejar el resultado.Dos penales afuera de Sánchez desde lejos, privó a Los Pumas de estirar diferencias y a 10 minutos del final llegó el try de Tomos Williams.Quedaba poco y mucho al mismo tiempo y en ese sentido, ambos equipos tuvieron una opción de marcar un penal más, pero la ovalada se le abrió demasiado a Miotti, y Gales no pudo tampoco pasarla por entre los palos en una jugada que hubiera significado una derrota injusta.