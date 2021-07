La Crema quiere seguir de racha bien lejos de casa y ante Guillermo Brown

Atlético de Rafaela pudo superar su peor momento en la temporada 2021 de la Primera Nacional, se recuperó con dos victorias seguidas, con mejoras desde lo futbolístico y ahora quiere seguir por ese camino.Este domingo la ‘Crema’ estará visitando a Guillermo Brown de Puerto Madryn, en uno de los encuentros que le darán continuidad a la fecha 16 que se puso en marcha ayer y se completará el lunes. El árbitro principal del cotejo será Sebastián Zunino.Walter Otta no confirmó la alineación titular pero se prevee al menos un cambio, obligado, respecto del 11 inicial que viene de jugar en Floresta ante All Boys. Nahuel Pezzini, la gran figura en el triunfo albiceleste, sufrió un desgarro en el aductor izquierdo y será baja por tres semanas; reaparece Guillermo Sara, que viene de dejar en el camino la misma lesión.En la semana hubo dudas que dos de los puestos de la defensa. En primer lugar fue Roque Ramírez, quien tuvo que ser reemplazado en el último encuentro con una carga muscular pero se recuperó e irá de la partida. Lo mismo pasó con el Flaco Fernando Piñero, quién arrastra una lesión pero estará en el once titular.Guillermo Brown viene de cortar una racha negativa de cuatro juegos sin ganar al superar 2-0 a Independiente Rivadavia, en Mendoza. Dicho triunfo fue el segundo en el torneo, previamente, por la fecha 10, le había ganado a Ferro en Puerto Madryn. Luego sumó 7 empates y 6 derrotas. Si bien la campaña no viene siendo para nada buena, con 13 puntos, Walter Otta sabe que tendrá un difícil rival por delante. “Madryn tiene un buen equipo, juega muy bien me gusta mucho la propuesta que tienen, tiene jugadores muy inteligentes y muy interesantes en muchas posiciones pero no se le venían dando los resultados”.Hasta la fecha 7, tuvo a Marcelo Broggi como entrenador y luego asumió Nicolás Vazzoler. El goleador del equipo es Oscar Beinetz, con 4 tantos.Atlético de Rafaela y Guillermo Brown se han enfrentando en dos oportunidades, en la B Nacional, y en ambas con la ‘Crema’ jugando en el Sur de nuestro país. ¿Los resultados? Un juego para cada uno. El primero, allá por la temporada 2017/2018 el equipo de Lucas Bovaglio se impuso por 3-1 gracias a los goles de Gonzalo Klusener (de penal), Mauro Albertengo y Maximiliano Casa. Luego, en la siguiente temporada se volvió a presentar en el estadio Raúl Conti y fue el local el que se impuso, por 2 a 0 con tantos de Christian Cepeda y Lautaro Parisi.Nueva Chicago 1– Alvarado 1, Atlanta 0– Mitre (SdE) 0.15.10 (TV) Gimnasia (Mza) vs Temperley, 16hs (TV) Belgrano vs Agropecuario (Silvio Trucco), 17.10 (TV) Alte. Brown vs Tigre, 19.10 (TV) Chacarita vs Estudiantes BA.15.00 Riestra vs Dep. Maipú, 21.10 (TV) San Martín (T) vs Quilmes.Def. de Belgrano 1– Tristán Suárez 1, Brown (A) 1– Ind. Rivadavia 6, San Telmo 0– Gimnasia (J) 0.15.00 Güemes (SdE) vs All Boys, Almagro vs Morón, Santamarina vs Ferro.14.00 Villa Dálmine vs Instituto, 15.30 (TV) San Martín (SJ) vs Barracas Central.Franco Agüero; Matías Ruiz Díaz, Tobías Albarracín, Bruno Paladini y Guillermo Ferracutti; Franco Sivetti o Matías Ahumada, Axel Juárez, Santiago Gomez y Lautaro Parisi; Sebastián Medina y Oscar Belinetz.Luciano Guarracino, Braian Aquino, José Villegas, Alejo Blanco, Ahumada o Sivetti, Santiago Benegas, Gonzalo Bazán y Elvis Bahamonde.Nicolás Vazzoler.Guillermo Sara; Cristian Chimino, Cristian González, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Facundo Soloa y Jorge Emanuel Molina; Alex Luna, Claudio Bieler y Juan Cruz Esquivel.Agustín Grinovero, Agustín Bravo, Brian Calderara, Federico Recalde, Guillermo Funes, Marcos Giménez y Darío Rostagno.Walter Otta.Raúl Conti.Sebastián Zunino.Hugo Páez y Ramón Ortíz.Sergio Testa.15.00TyC Sports Play