BUENOS AIRES, 11 (Télam). - “Pablo Escobar: El patrón del mal”, la mega producción televisiva colombiana que sigue la vida, ascenso y caída del capo narco más famoso de la historia, demuestra una vez más su vigencia y llega este lunes a las 22 a la pantalla de la señal A&E.

Los 74 episodios de la serie emitida originalmente por Caracol Televisión, que pasaron en Argentina con gran repercusión por El Nueve y luego sumaron más fanáticos al estar disponibles en Netflix, se verán de lunes a viernes y durante 15 semanas continuas por el canal lineal. Además, se estrenarán de a 10 episodios por semana para ver a demanda en streaming en latam.aeplay.tv.

“Esta es una serie que con los años se va haciendo, a mi gusto, más interesante porque podemos contrastarla todavía con lo que sigue sucediendo en el mundo”, dijo en conferencia virtual con medios de la región Andrés Parra, el camaleónico actor colombiano que puso el cuerpo al Escobar de la serie.

El papel supuso una bisagra en la carrera de Parra, que luego del gran éxito de la serie en 2012 repitió como Escobar en otras producciones de la TV de su país, como “La viuda negra” y “El señor de los cielos”, y lanzó su carrera internacional.

Sus dotes para sumergirse en la piel de personajes reales le permitieron ganarse papeles como el del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez en “El comandante” o el corrupto dirigente del fútbol chileno en la serie de Amazon Prime Video “El presidente”.

Pero también destacó como un codicioso villano en la cinta “La odisea de los giles” o un líder de ladrones en la miniserie “El robo del siglo”.

Mientras aguarda por el estreno este año de “Los protectores”, serie de la venidera Star+ en la que compartirá protagonismo con Adrián Suar y Gustavo Bermúdez como un trío de representantes de futbolistas, Parra aprovechó el reestreno de “Pablo Escobar: El patrón del mal” en A&E para repasar las claves de su permanencia.

“Creo que el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno mundial y es un fenómeno que nos hace un daño tremendo a los latinoamericanos por las políticas que se han instaurado en el mundo frente a la lucha contra el narcotráfico y el seguir pensando que el narcotráfico es una guerra que algún día se va a ganar. Y que este tipo de series puedan servir de pronto para replantear esto a nivel geopolítico me parece importante”, explicó el intérprete sobre el valor de esta y otras producciones como “Narcos” o “El Chapo”.

Parra recordó que hace una década no guardaba especiales expectativas sobre la serie, que creía que con ella “no iba a pasar mayor cosa”.

“Porque Colombia era un país en el que creo que era la tercera serie que venía sobre el narcotráfico y pensé que a lo mejor la gente ya no iba a querer ver más sobre esta vaina. Pero, han pasado diez años, creo ya, y miren, seguimos. Aquí estamos otra vez. Yo no me lo esperé, y creo que nadie, la verdad, que fuera a pasar lo que pasó con esta serie”, detalló.

La serie está basada en el libro best-seller “La parábola de Pablo” (2001), biografía de Escobar escrita por el colombiano Alonso Salazar y supuso una verdadera superproducción para el canal.

“Yo me había empezado a leer el libro de Alonso Salazar. Ya tenía unos apuntes, ya tenía una cierta investigación ahí. Lo terminé de leer. Y ese libro me llevó como a otros libros, autores, documentos, mucho Internet, mucha revista, mucha crónica. Era un personaje igual muy público del que ya se habían hecho muchos, muchos documentales. Creo que películas también, agarré como un poco de todo esto”, rememoró Parra sobre el proceso previo al rodaje.

Luego, tuvo que trabajar el acento paisa típico de Medellín y encarar la caracterización física con maquillaje, vestuario y el sobrepeso que tenía Escobar.

Rodada íntegramente en exteriores en más de 500 locaciones y con más de 1.300 actores fue, con un costo de más de 150.000 dólares por episodio, una de las más onerosas de la historia de la TV de ese país.

Multipremiada, la trama narra la intimidad del personaje que se convirtió en protagonista excluyente del día a día colombiano en los 80; como cabeza del cártel de Medellín, Escobar se volvió uno de los hombres más ricos y más temidos del mundo.