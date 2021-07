BREA: un emprendimiento con estilo propio

Julio es el mes elegido para celebrar la amistad, por ello nos pareció oportuno visibilizar emprendimientos cuyos titulares fueran amigos. Ser amigos y decidir emprender en un mismo proyecto para algunos puede ser todo un desafío, y les puede inquietar si los unirá más o si los separará, en cambio, para otros si no fuera con un amigo no lo harían, ya que es imprescindible compartir los mismos valores, conocerse y confiar en el socio.Agustina Faraudello y Micaela Menzella son arquitectas, socias y las une un vínculo profundo de amistad. Ambas tienen 27 años, y son amigas desde los 14 años. En esta oportunidad, juntas nos comparten su experiencia de llevar adelante un emprendimiento con una amiga.- Somos amigas desde los 14 años. Nos conocimos por amigas en común, y desde ese momento no nos separamos.- Ambas estudiamos nuestras carreras en Rosario en diferentes facultades. BREA arrancó en el año 2019, ni bien ambas decidimos volver a vivir a Rafaela.- Lo que nos impulsó principalmente fue hacer algo juntas. Si bien ambas somos arquitectas, estudiamos en facultades distintas, por lo que nos había quedado pendiente compartir trabajos y momentos juntas. Además de que nos motivaba hacer algo que nos guste mucho, y sobre todo hacerlo con pasión, y a ambas coincidíamos en la pasión por el diseño.Por otra parte, cuando éramos chicas y nos preguntaban qué queríamos de nuestras vidas, ahí estaban nuestros papás, diciéndonos una frase que nos marca hoy en día: “Hagan lo que hagan, siempre que sea con pasión”.- Somos una marca joven, fresca e innovadora. Diseñamos y fabricamos muebles con estilo para quienes piensan sus ambientes como una extensión de su personalidad. Creamos con el fin de lograr un mejor espacio para las personas. Nosotras creemos que el entorno en el que vivimos afecta nuestro estado de ánimo, nuestra energía, productividad en el trabajo y actitud frente a las cosas, y ¿qué mejor que armarlo de la manera que más nos guste? Por todo eso, en Brea diseñamos muebles prácticos y de estilo que se adapten perfectamente a las necesidades de cada uno.- Emprender con una amiga es una experiencia única. No hay nada mejor que hacer algo que te guste mucho, con alguien muy cercano a vos. Ahí es cuando el trabajo se transforma en un juego. Lo que más nos gusta de trabajar juntas, es que, ante cualquier inconveniente, problema o mala pasada, está tu compañera apoyándote, buscando una solución y animándote a seguir adelante.Para ambas BREA es un trabajo “part time” y cada una tiene su estudio de arquitectura por su cuenta, optamos por dividirnos las responsabilidades para facilitar tiempos y de esta forma, además, optimizar las tareas. Mica se encarga del área del diseño y producción, y Agus del sector de marketing y ventas. Si bien tenemos divididas las actividades, resulta indispensable que nuestros trabajos se complementen, generando un ida y vuelta dinámico, que hace que los resultados alcancen nuestras expectativas.- En cuanto al proceso creativo, buscamos inspiración en todas partes. Por sobre todo en los diseños de mobiliario que son tendencia hoy en día a nivel mundial. Hacemos una selección de lo que más nos gusta, estudiamos detalladamente la forma de llevarlo a cabo sin descuidar las terminaciones, la funcionalidad y la versatilidad. Luego, los producimos en talleres especializados, con el objetivo final de obtener un producto que nos represente en el hogar de cada uno de nuestros clientes.- Nuestro diferencial es el estilo y valor agregado que generan nuestros productos en los momentos de cada persona que elije tener un mueble BREA en su casa. Creemos que nuestros espacios nos representan, son un reflejo de nuestra personalidad, un espacio de inspiración, un lugar donde formar recuerdos con nuestros seres queridos y nuestro refugio después de un largo día de trabajo.- Contamos con un showroom propio y a nuestras ventas las canalizamos por nuestra página web, www.estilobrea.com.ar . Además, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, y ser parte de una comunidad muy especial.Nuestro consejo para aquellos que quieran emprender con un amigo, es analizar principalmente que ambos tengan el mismo compromiso y objetivo para/con el emprendimiento. Nosotras tuvimos la buena experiencia de coincidir no solo en lo personal, sino que además en lo profesional. Una sociedad con un amigo se basa tener con quien sobrellevar los malos momentos y también festejar los logros.CONTACTO:BREARedes sociales: @estilobreaSitio Web: www.estilobrea.com.ar