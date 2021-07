Sólo se detectó la variante Manaos en nuestra ciudad

En medio de la luz de alerta por el posible ingreso de la variante “Delta”, la infectóloga Sandra Cappello contó como vienen trabajando en la ciudad y dijo que “nosotros todos los meses seleccionamos algunas muestras y mandamos a secuenciar”. Además habló de la importancia de no bajar la guardia respecto a los cuidados individuales.

La segunda ola de la pandemia está dando una tregua y la curva de contagios en la ciudad y la región, desde hace algunas semanas mostró un aplanamiento en la curva de casos positivos y por ende un alivio en el sistema sanitario.Sin embargo y más allá de estos datos alentadores, los expertos siguen estando en alerta y solicitan seguir sosteniendo las medidas preventivas, ya que la incidencia de la variante “Delta”, ha mostrado por un lado, ser más contagiosa que otras variantes y duplicar su incidencia cada siete días; por el otro, atraviesa el mundo cuando parte de él empezaba a vislumbrar el retorno a la tan ansiada normalidad. Al ser consultada por este tema, la infectóloga Sandra Cappello, contó que con respecto a las nuevas cepas, “se sigue secuenciando, y nos llegó un informe de algunas muestras que mandamos en abril y otras que enviamos en marzo, y son todas cepas Manaos. Nosotros seguimos mandando a secuenciar y estamos extremando la vigilancia con las personas que vienen del exterior. Esas personas se hisopan por el estado, es decir, se les hace un hisopado para detectar algún positivo y poder mandar a secuenciar en forma precoz, pero repito, todos los meses seleccionamos algunas muestras y mandamos a secuenciar. En marzo tuvimos una muestra positiva Manaos, en abril tuvimos Manaos y las últimas que se hicieron en mayo también son Manaos, con lo cual, en Rafaela circula la cepa de Manaos”. Acerca de la actual situación epidemiológica, la médica señaló que “los casos están bajando y eso es bueno, un poco tiene que ver e influye mucho la vacunación y también las medidas que se fueron implementando, pero sigue siendo importante todavía el número de camas ocupadas. Si bien también disminuyó, 25, 27 pacientes en terapia intensiva sigue siendo un número alto. Igual nosotros bajamos mucho los contagios en Rafaela, pero seguimos teniendo entre 27, 29, 30, y estamos con una meseta que sigue siendo relativamente alta”.NO RELAJAR LOS CUIDADOSLa Dra. Cappello destacó la importancia de seguir manteniendo las medidas preventivas: “El mensaje sería el de siempre, no olvidarnos los cuidados, recordemos lo que pasó cuando pensamos que todo había pasado, que los números de casos habían bajado, nos relajamos sobre todo con las reuniones sociales y empezaron a aumentar nuevamente los contagios”. “El fin de semana largo, podemos aprovechar para disfrutar al aire libre; reunirnos con la familia habitual pero siempre con los cuidados, con ambientes bien ventilados y si lo hacemos con algún amigo, salgamos a caminar usando el barbijo y no compartiendo objetos. La idea es seguir cuidándonos”, afirmó la profesional de la salud.EL USO DE PLASMADE CONVALECIENTESobre el uso del plasma de pacientes recuperados de Covid-19, la doctora Cappello explicó que “no hay un nuevo protocolo del plasma, sino que es el protocolo que empezó a usarse allá por el año pasado, en el cual primero solo se aplicaba a los pacientes críticos y después se vio que no servía. Se continuó investigando y se vio que la aplicación de plasma en los primeros días, en las primeras 72 horas del inicio de síntomas hasta los 5 días, es efectivo en cuanto a la prevención de internación y de complicación de patologías graves, entonces, retomando ese estudio que se hizo en Buenos Aires, se empezó a implementar acá en Rafaela”, especificó la infectóloga.