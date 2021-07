Kulfas: críticas a la protesta del campo contra el Gobierno

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, criticó ayer que de la manifestación agropecuaria participaron "sectores ultraconservadores de Juntos por el Cambio", mientras rechazó aplicar modificaciones en las medidas vinculadas con la exportación de carne.

El viernes productores agropecuarios autoconvocados llevaron a cabo protestas en distintas ciudades del país, con epicentro en San Nicolás, para reclamar por las políticas hacia el segmento, cuestionar la estrategia sanitaria frente a la pandemia y fustigar el "intervencionismo estatal" en distintas áreas.

En la protesta participaron dirigentes que integran la Mesa de Enlace, quienes terminaron subiendo al escenario -a pesar de que no estaba previsto- y lanzaron fuertes críticas a las políticas oficiales.

Además, participaron como asistentes la titular del PRO, Patricia Bullrich; el líder del Partido Libertario, José Luis Espert; y el ex ministro macrista de Agroindustria, Luis Etchevehere; entre otros dirigentes.

"Vimos un acto con muchas manifestaciones públicas y a todos los sectores ultraconservadores de Juntos por el Cambio", apuntó y remarcó que "hablaban como si no hubiesen tenido nada que ver" con los problemas económicos del país.