Scaloni: "Messi seguirá siendo el mejor gane o no"

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró ayer que el capitán Lionel Messi "seguirá siendo el mejor de la historia, gane o no" la Copa América en la final contra Brasil en el mítico estadio "Maracaná".

"Gane o no gane, Messi seguirá siendo el mejor futbolista de la historia. No necesita ganar un título. Lógicamente queremos ganarlo por todo el esfuerzo que venimos haciendo. Leo ya ha demostrado que es el mejor jugador de la historia. Los contrarios lo reconocen", agregó.

En la conferencia de prensa previo al partido que se disputará mañana en Río de Janeiro, Scaloni dijo estar "convencido" que "la gente está identificada con este equipo, sabe que hasta el último minuto este equipo dejará todo, después el fútbol se puede definir en una jugada".

"Como entrenador, estamos en un momento muy lindo pero siempre hay que dar resultados. Si cada argentino conociera lo que piensan los jugadores, estaría orgulloso. Hicieron un esfuerzo enorme, algunos fueron padres estando concentrados, algunos no ven a sus hijos, a sus abuelos, para nosotros es un triunfo haber llegado acá y que estos jugadores demuestren que quieren ganar algo", enfatizó.

El DT argentino puntualizó además que la idea que tienen es jugar la final, sin pensar que Brasil será local y que se disputará en el "Maracaná", y explicó que deben afrontarla como "si fuera en Buenos Aires, Santiago de Chile o Barranquilla".

"Más allá de que sea un estadio mítico, tenemos que pensar como si fuera una cancha neutral", expresó el santafesino nacido en Pujato hace 43 años.

Sobre si el partido final es una especie de revancha por la derrota sufrida contra Brasil en la semifinal de la Copa América 2019, que también se disputó en tierras vecinas, Scaloni indicó que no cree en ese tipo de adjetivos.

"No creo en las revanchas, creo en el trabajo que venimos haciendo, en el proyecto. Seguramente mañana llegue a su mejor momento pero nada de revancha, al contrario, nos volvemos a encontrar con el eterno rival, espero que sea un gran partido, se pueda disfrutar y todos puedan ver a las dos selecciones porque seguramente esté paralizado el mundo viendo este partido", puntualizó.

Al referirse al equipo conducido por su colega Tite, Scaloni dijo que lo estuvieron analizando y saben qué clase de conjunto es, por lo que tomaron sus recaudos y tratarán "de hacerles daño".

"Es una final y hay que tomarla como tal, interpretar el partido, cuando termine sigue la vida normal. Al final el fútbol, como ha demostrado la vida en este año y medio, queda en segundo plano, son 90 minutos pero después la vida sigue y ojalá sea festejando. Es un partido de fútbol, es importante pero no de las cosas más importantes", reflexionó.