Llega el festival de teatro infantil del Paseo la Plaza vía streaming

"La Plaza de los chicos online", el festival de teatro infantil de vacaciones de invierno del Paseo La Plaza, realizará 12 espectáculos para que toda la familia disfrute por streaming desde cualquier dispositivo digital. La programación 2021 presenta estrenos exclusivos para streaming junto con los grandes sucesos de temporadas de invierno anteriores. Las entradas para los shows se adquieren en www.plateanet.com

Por un lado, Adriana y sus amigos proponen disfrutar de los momentos simples de la vida, dejándonos sorprender y expresar lo que sentimos con pequeños grandes gestos. Cantando, jugando y bailando se podrán descubrir las sorpresas que esconden las cajitas. Poing Poing, Michu, Timoteo, la Sapa Pepa, los conejos, los monos y todos sus amigos la acompañan en el escenario desplegando su alegría en cada escena del 17 de julio al 1 de agosto a las 17 h, con accesos a $400.

Por el otro, Adriana también llega con "Misión jugar por jugar", una obra en donde se revalorizará el juego en familia a través de un mágico mundo de canciones y amigos dispuestos a llenar de alegría la niñez. Al igual que la anterior, las funciones se realizarán desde el 17 de julio hasta el 1 de agosto a las 17 h, pero esta entrada cuesta $600.

A su vez, también se podrá disfrutar "La Pipetuá Lunática" del 17 de julio al 1 de agosto a las 16 h, con una entrada a $600. Entre cuentas regresivas, aterrizajes, despegues forzosos, misiones fallidas y pérdida de contacto; los integrantes de La Pipetuá sin duda no tienen los pies en la tierra. Han decidido vivir en la luna. Estos astronautas de garage, expedicionarios estelares de patio y de terraza, están por emprender este viaje onírico y lúdico.

En la misma línea, "La Pipetuá, la edad del pavo", es una obra con humor, malabares musicales, burbujas gigantes, objetos lumínicos, rodados excéntricos, artes plásticas y música en vivo, con el sello distintivo de La Pipetuá. Esta función se podrá disfrutar del 17 de julio al 1 de agosto a las 16 h, con accesos a $ 600.

La "Wifi Fest, una fiesta desenchufada", es una obra de clown y percusión de la compañía "Desenchufados", en la cual juegan con elementos como timbres, libros, botellas, cajas y el sonido del propio cuerpo; y nos desafía a jugar desenchufados usando la imaginación, la creatividad y recuperando el contacto con quienes nos rodean. La misma se podrá ver del 17 de julio al 1 de agosto a las 16 h, con una entrada a $ 400.

Por su parte, "Desenchufados en atrapados en las redes" será un desafío para volver a mirarnos a los ojos. El celular como extensión de nuestra mano, fuente de información y conexión, nos deja con la cabeza gacha más horas de lo que pensamos. Las pantallas pueden ser grandes amigas… o el enemigo más temido. Del 17 de julio al 1 de agosto a las 17 h, con entradas a $ 400.

Seguidamente, la compañía de Circo Les Ivans presentará "Buscando al amigo ideal", donde el Doctor Sabelotodus, un científico de gran renombre, y el Doctor Ignorabus se encuentran en su extraño laboratorio en busca de la fórmula para crear al amigo ideal. Juntos comparten curiosos inventos, increíbles experimentos, reacciones químicas, máquinas de levitación, asombrosos equilibrios en las alturas e instrumentos creados con elementos reciclados que harán sonar el circo: globos de dos metros de diámetro, malabares con tubos de ensayo gigantes, objetos que giran por fuerza centrífuga y mucho humor. Del 17 de julio al 1 de agosto a las 15 h, con accesos a $ 400.

Asimismo, el Circo Les Ivans también presentará "La máquina de la creatividad", en donde Sabelotodus e Ignorabus, luego de atravesar una intensa etapa de trabajo e invenciones, deciden por diferentes motivos trabajar desarrollando inventos a pedido de la gente. Para ello, crean una suerte de servicio de “ciencia a la carta” que los mantendrá muy ocupados y desafiará sus notables ingenios. Del 17 de julio al 1 de agosto a las 17 h, con entradas a $ 400.

En paralelo, el gran truco llegará con "Teatro negro de muñecos", en donde un niño tiene un sueño, quiere ser mago y presentar su truco frente al público en el circo en el que trabaja como barrendero. Del 17 de julio al 1 de agosto a las 16:30 h. Accesos a $ 600.

Las hermanas misterio presentan "Perdiendo el tiempo", una obra en donde Trini y Rubí, luego de descubrir que no hay preguntas por responder, se lanzan a una aventura detrás del tiempo. Sorpresivamente caen dentro de un juego de azar que las llevará por agujeros negros, desconocidas dimensiones y laberintos musicales. ¡La suerte está echada! El reloj comienza a girar y ya no se puede volver atrás. Las funciones podrán verse del 17 de julio al 1 de agosto a las 15:30 h, por un precio de $ 400.

"Jansenson kid friendly" trata de una selección de las mejores ilusiones de "Noches Mágicas de Jansenson" especialmente dedicada a los niños de todas las edades. Del 17 de julio al 1 de agosto a las 15 h, con acesos a $ 600.

Por último, Jam de magia llega con "Despertando la ilusión", un show con trucos para volarte la peluca y estallar de risa. Ilusionismo, humor y música para para un público mayor de seis años. Expertos de lo impredecible y lo insólito, Jam de Magia es la prueba que lo imposible es posible. Del 17 de julio al 1 de agosto a las 15 h, con entradas a $ 400.