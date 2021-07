Julia Haart, la empresaria que abandonó una comunidad judía ortodoxa, mostrará su nueva vida en Netflix

BUENOS AIRES, 10 (NA). - En los últimos años, los proyectos audiovisuales que muestran la vida de las comunidades judías ortodoxas fueron un boom en las plataformas de streaming. Sin ir más lejos, "Poco Ortodoxa", la miniserie inspirada en la autobiografía de Deborah Feldman, fue una de las más exitosas de 2020 y "Shitsel", la ficción israelí que se centra en la familia del rabino Shulem Shitsel, lanzó una nueva temporada por el fenómeno que se generó alrededor de esta temática. Es por esta razón que ahora Netflix tiene entre manos un nuevo proyecto relatado en primera persona que va a dar que hablar.

Se trata de "Mi vida heterodoxa", un reality show que estará disponible en la plataforma a partir del 14 de julio y sigue los pasos de Julia Haart, una mujer que se convirtió en una exitosa empresaria del mundo de la moda luego de abandonar la comunidad judía ortodoxa de Monsey, Nueva York, de la que formaba parte.

Haart es actualmente una de las mujeres más poderosas de la industria, ya que es CEO de Elite Model Management, una de las empresas de modelaje más importantes del mundo. "Es muy difícil pensar que hace algunos años estaba viviendo en una comunidad judía ultra-ortodoxa extrema y un día empaqué mis cosas y me fui", explica en el tráiler de su serie y reconoce que ha tenido una vida "muy interesante".

Y no es un cliché decir que todo lo que vivió es digno de ser llevado a las pantallas. Nació en Moscú, Rusia, el 11 de abril de 1951, como Talia Leibov. Cuando tenía tres años, emigró junto a su familia a Roma, Italia. Luego, pasaron un corto periodo en Viena, Austria, hasta que finalmente se instalaron en Monsey.

Talia tenía una vida como cualquier chica de su edad. Estudió en la escuela de niñas Bais Yaakov, hizo el profesorado de Filosofía Judía y a los 19 años se casó con Yossef Hendler, un estudiante de Yeshiva cinco años mayor. Durante muchos años se dedicó al cuidado de su hogar, su marido y sus cuatro hijos: Shlomo, Batsheva, Miriam y Aron.

Sin embargo, llegó a un punto en el que no soportó y decidió hacer un cambio rotundo. Guardó sus pertenencias, agarró a sus hijos y dejó atrás para siempre su vida apegada a la religión. Así fue como en 2013 fundó su propia empresa de calzado y ya como Julie Haart comenzó a transitar un nuevo camino, completamente distinto a lo que había conocido en 42 años.

El éxito no tardó en llegar, ya que junto a un ingeniero experto en botas de esquí creo un zapato de taco que no solo era fino y elegante, sino que le proporcionaba a sus usuarios comodidad. El confort, sin abandonar el buen gusto, se convirtió en su sello y le abrió paso entre los pesos pesados del ambiente. En 2016 se convirtió en la directora creativa de la compañía La Perla y al año siguiente tomó aún más relevancia por diseñar un impactante vestido de perlas para la súper modelo Kendall Jenner en la Met Gala que esta compuesta por 85 mil cristales unidos por una sola cuerda.

Finalmente, en 2019 alcanzó el puesto máximo en Elite World Group y se convirtió en copropietaria de la empresa que comprende 48 empresas globales y representa a más de cinco mil figuras en todo el mundo. Desde su llegada, Haart propuso no solo enfocarse en el mundo de la moda, sino contar con figuras de diferentes ambientes, como actores, deportistas y músicos.

En su serie, la empresaria promete contar en detalle cómo fue su transformación y a la vez retrata cómo es su relación con sus hijos, quienes siguen ligados a sus creencias religiosas. "Lleva tiempo desprogramarse", reconoce y señala que su vestimenta, en la que predominan los shorts y las minifaldas, se convirtió en un emblema de la libertad. También, rehizo su vida amorosa junto al empresario italiano Silvio Scaglia Haart.