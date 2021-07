A diez años del fallecimiento de Amy Winehouse, presentan un documental homenaje

MTV International anunció el estreno de Amy Winehouse & Me: Dionne's Story, un documental profundamente personal y sincero en homenaje a la fallecida cantante, compositora e ícono cultural ganadora del Grammy, relatado a través del punto de vista de su ahijada, la cantautora Dionne Bromfield.

La joven habla por primera vez sobre el impacto de la muerte de su madrina, quien falleció a sus 27 años a causa de una intoxicación etílica el 23 de julio de 2011. El largometraje llevará a los espectadores a un viaje profundamente personal, donde Dionne comparte los altibajos y el material de archivo exclusivo de las aventuras que tuvo con Amy, todo mientras rinde homenaje a su vínculo inquebrantable.

"Espero que este documental muestre a Amy como algo más que una persona que ha luchado contra la adicción y, en su lugar, exponga a la persona maravillosa que fue mi madrina", declaró Bromfield, y agregó: “No puedo decirles ahora cuán terapéutico ha sido para mí este viaje. Finalmente, puedo avanzar al siguiente capítulo de mi carrera sabiendo que he lidiado con emociones que han estado enterradas durante años".

Por su lado, Kerry Taylor, EVP International de MTV Entertainment Group, dijo sobre Amy: "Un verdadero ícono, Amy Winehouse tenía talento puro e ingenio musical que inspiró a artistas y fanáticos de todo el mundo. MTV le dio un escenario global durante toda su carrera y me siento honrada al trabajar con Dionne para compartir su conmovedora historia y destacar la increíble vida, el legado y el impacto duradero de Amy en la cultura musical".

El documental será emitido por la señal MTV Latinoamérica el próximo 29 de julio a las 22:30 h, y luego estará disponible en la plataforma de Paramount+. Además, Paramount+ lanzó una promoción para todos los usuarios de Mercado Libre y Mercado Pago con un 40% off en la suscripción al nuevo servicio de streaming premium de ViacomCBS.