Importante movimiento turístico en el inicio de las vacaciones de invierno

BUENOS AIRES, 10 (Télam). - Una importante cantidad de vehículos se movilizaba hoy por las rutas de la provincia de Córdoba en la jornada que marca el inicio de la temporada de vacaciones invernales, además de que hoy se retomó la posibilidad de circular entre departamentos, luego de un mes de restricciones por la pandemia de coronavirus.Destinos turísticos como Villa Carlos Paz o las localidades del Valle de Calamuchita tuvieron un importante ingreso de visitantes desde las primeras horas de la mañana y las largas filas se podían observar con claridad principalmente en las salidas desde la capital.El Camino de las Altas Cumbres, el Camino del Cuadrado y las rutas del norte del Valle de Punilla también lucieron repletas de automovilistas, que llegaban a los destinos en muchos casos con reservas para permanecer el fin de semana largo, y en otros con la intención de pasar el día en las sierras.La policía informó que no se registraron mayores inconvenientes en el desplazamiento de los vehículos, más allá de embotellamientos importantes, a la vez que precisó que todas las rutas permanecen abiertas.En la actividad turística en hoteles, cabañas, casas y complejos turísticos, se admite el alojamiento individual y de grupo familiar. Dentro de la instalación rigen los protocolos vigentes.Los locales gastronómicos (bares y restaurantes) podrán permanecer abiertos hasta las 23 horas con atención al aire libre, y en el interior con aforo del 30% con un máximo de cuatro personas por mesas.Donde el espacio lo permitiera, podrá haber actividad cultural, música, monólogos, stand up, etc, siempre con una separación del primer grupo de mesas de cuatro metros. La medida rige igual para actividad al aire libre.En tanto que cines y teatros estarán habilitados con un aforo del 40%, con los requisitos de distanciamiento. El uso de barbijo o mascarilla que tape boca y nariz será obligatorio durante todo el espectáculo, así como las demás condiciones vigentes en el protocolo correspondiente.Los museos deberán regular el ingreso de visitantes para que en todo momento no se supere un aforo del 50% de espacio destinado a exhibición de la muestra.